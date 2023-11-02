بعد تمديدها 3 أشهر إضافية..7 معلومات هامة عن مبادرة سيارات المصريين بالخارج

ساهم قرار تمديد مبادرة سيارات المصريين بالخارج في توسيع الاستفادة من المبادرة المعروفة بسيارات «زيرو جمارك»، الخاصة بالمصريين العاملين في الخارج بعقود رسمية موثقة من قبل الدولة المصرية والدولة التي يعمل فيها المواطن المصري.

سيارات زيرو جمارك مفيدة للحكومة والمواطن

يقول الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا إن مبادرة سيارات المصريين بالخارج مفيدة للطرفين، سواء كانت للدولة أو للمواطن المستفيد منها أولاً، لأنها رافد من روافد العملة الصبعة داخل البلاد، وكذلك تحقق منفعة كبيرة للمواطن المصري العامل بالخارج في تملك سيارة دون تحمل أي جمارك.

ويضيف «البنا»، في حديثه لـ«الوطن»، أن وزارة المالية وضعت ضمانات كثيرة وسهلت كثيراً من الاجراءات حتى يستفيد المواطن المصري العامل بالخارج من تلك المبادرة، وكان أولى القرارات تمديد المبادرة لمدة 3 أشهر إضافية تبدأ من 30 أكتوبر الماضي.

وبحسب ما صدر عن وزارة المالية رسميًا بشأن مد مبادرة سيارات المصريين بالخارج، تستعرض «الوطن» أبرز فوائد تلك المبادرة.

7 فوائد لمبادرة سيارات المصريين بالخارج

- تسريع إجراءات إصدارالموافقات الاستيرادية لسيارات المصريين بالخارج.

- الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية الموافقة الاستيرادية الممتدة لـ5 سنوات.

- يجوز للمصريين بالخارج اختيار أي سيارة واستبدالها في أي وقت خلال 5 سنوات، وتخصيص لجنة دائمة بالمنافذ لتذليل أي عقبات وضمان تيسير الإفراج الجمركي.

- لأول مرة خط ساخن يتلقى الاتصالات الدولية للرد على استفسارات المقيمين بالخارج.

- تحديث قوائم السيارات وفقاً لسنة الصنع في يناير من كل عام، وتكون العبرةة بعام الصنع في تحديد المبالغ المطلوب تحويلها في الوديعة البنكية.

- سداد ودائع المصريين بالخارج في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت الاستحقاق.

- سند استحقاق على الخزانة العامة للمواطنين المقيمين بالخارج بقيمة المبالغ المحولة لحساب وزارة المالية.