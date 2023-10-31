9 قرارات من «المالية» بشأن مبادرة سيارات المصريين بالخارج.. بينها تسهيل الإجراءات

اعتمد الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارات جديدة ومهمة تتعلق بتسهيل إجراءات مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج بعد أن صدر قرار من مجلس النواب بمد تلك المبادرة 3 أشهر جديدة.

«الوطن» تنشر تفاصيل 9 قرارات من وزير المالية بشأن مبادرة سيارات المصريين بالخارج«زيرو جمارك» وتمثلت في عدة نقاط كالتالي.

- تسريع إجراءات إصدار الموافقات الاستيرادية لسيارات المصريين بالخارج.

- تيسير الإفراج الجمركي مع الأخذ في الاعتبار استمرار اللجنة الدائمة بالمنافذ الجمركية المختصة.

- التواصل مع المواطنين بالخارج الراغبين في الاستفادة من المبادرة.

- تلقي الاستفسارات والإجابة عليها بشكل فوري.

- سريان الضريبة الجمركية المخفضة طوال فترة صلاحية الموافقة الاستيرادية الممتدة 5 سنوات.

- يجوز للمصريين بالخارج اختيار أي سيارة واستبدالها في أي وقت خلال 5 سنوات.

- تحديث قوائم السيارات وفقًا لسنة الصنع في يناير من كل عام.

- من يريد سحب المبالغ المحولة من حسابه يتقدم بطلب على المنصة الإلكترونية وسيحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال 3 أشهر.

- تخصيص الخط الساخن الدولي رقم 15460 للرد الفوري على استفسارات المصريين بالخارج.