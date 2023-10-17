تفاصيل مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج والشروط

تقدم مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج خدمة متميزة، إذ أنه يمكن لهم امتلاك سيارة مستوردة دون جمارك، ولكن من الشروط المطلوبة وضع وديعة دولارية مدتها 5 سنوات، مقابل السماح للشخص باستيراد السيارة من الخارج.

وقررت الحكومة المصرية من قبل، مد فترة مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج 3 أشهر جديدة، بداية من شهر سبتمبر الماضي.

مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

- يستطيع المالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، فيما يجب على الشخص الآخر ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي.

- إطلاق مبادرة استيراد المصريين بالخارج في نوفمبر من العام الماضي.

- عمل وديعة مدتها 5 سنوات بالعملة الأجنبية مقابل الحصول على السيارات المستوردة دون جمارك.

- استرداد الوديعة وأن تكون بالجنيه المصري بسعر الصرف وقتها.

- تستهدف الحكومة تقريبًا 2.5 مليار دولار من مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج.

شروط مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

- لا يقل عمر المتقدم عن 16 عامًا.

- السيارات المستوردة يجب أن تكون صناعة عام 2019 أو الأحدث.

- سداد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية، واستردادها بعد 5 سنوات.

- التأكد من امتلاك إقامة قانونية سارية في للمصري بالخارج.

- يجب استيفاء واستكمال إجراءات التسجيل الأولي على تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج.

- تقديم كشف حساب بنكي عن 6 أشهر سابقة على تاريخ التحويل.