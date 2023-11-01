تفاصيل مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج.. مميزات وتسهيلات جديدة

يستمر العمل بمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، وذلك بعد صدور قرار مجلس النواب، بمد تلك المبادرة لمدة ثلاثة أشهر جديدة، بمميزات وتسهيلات جديدة تساهم لمَن يرغب من المصريين في الخارج الاستفادة من المبادرة.

ووجَّه وزير المالية الدكتور محمد معيط، بالعمل على تسريع إجراءات إصدار «الموافقات الاستيرادية» لسيارات المصريين بالخارج؛ بما يُسهم في ضمان تيسير الإفراج الجمركي مع الأخذ في الاعتبار استمرار اللجنة الدائمة بالمنافذ الجمركية المختصة بتذليل أي عقبات في هذا الشأن.

وبدأ أمس الإثنين العمل بالتطبيق الإلكتروني لتلقي طلبات الراغبين، لمبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج».

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، المميزات والتسهيلات الجديدة لمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج.

مميزات وتسهيلات جديدة

- تسريع إجراءات إصدار «الموافقات الاستيرادية» لسيارات المصريين بالخارج.

- الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية «الموافقة الاستيرادية» الممتدة لخمس سنوات.

- يجوز للمصريين بالخارج اختيار أي سيارة واستبدالها في أي وقت خلال 5 سنوات.

- لجنة دائمة بالمنافذ، لتذليل أي عقبات وضمان تيسير الإفراج الجمركي.

- لأول مرة خط ساخن يتلقى الاتصالات الدولية.. للرد على استفسارات المقيمين بالخارج.

- تحديث قوائم السيارات وفقًا لسنة الصنع في يناير من كل عام.

- العِبرة بعام الصنع في تحديد المبالغ المطلوب تحويلها في الوديعة البنكية.

- سداد ودائع المصريين بالخارج في المواعيد المقررة.. بسعر الصرف وقت الاستحقاق.

- سند استحقاق على الخزانة العامة للمواطنين المقيمين بالخارج بقيمة المبالغ المحولة لحساب وزارة المالية.