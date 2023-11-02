وظائف خالية للشباب في الجيزة.. راتب يبدأ من 8 آلاف جنيه

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الجيزة، شروط التقديم للوظائف الخالية، التي ضمتها نشرة العمل النصف شهرية، وتضم عدة وظائف خالية للشباب من الجنسين، بمختلف المجالات للمؤهلات العليا والمتوسطة لذوي الخبرة وبعضها بدون خبرة، وتوفر جميعها تأمينًا اجتماعيًا وصحيًا وسكنًا، وبدل انتقال للمغتربين وراتبًا وفقًا للحد الأدنى للأجور.

خريطة الوظائف الخالية بمحافظة الجيزة

وتنشر «الوطن»، خريطة الوظائف الخالية في نشرة التوظيف بمحافظة الجيزة للشباب من الجنسين، كالتالي:

- شركة تمويل تطلب مديري فرع براتب 8 آلاف جنيه.

- 100 أخصائي تمويل براتب 3 آلاف جنيه.

- 10 رؤساء فرق براتب 5 آلاف جنيه خبرة 3 سنوات، مؤهلات عليا، سن من 22 حتى 35 عامًا من الجنسين.

- شركة تعبئة تطلب سائقين وعمال مخازن براتب يبدأ من 3200 جنيه سن من 25 عامًا.

شروط الوظائف الخالية بالجيزة

حددت مديرية العمل بمحافظة الجيزة، شروط التقديم على الوظائف الخالية، وهي المؤهل والتخصص المطلوب، بينما الأوراق المطلوبة هي شهادة التخرج وصورة البطاقة الشخصية، ويجري التقديم بمقر مديرية العمل يدويًا من الساعة 9 صباحًا حتى 2 مساءً يوميا.