وظائف في شركة مصرية لجميع المؤهلات برواتب مجزية

كشفت وزارة الشباب والرياضة، عن وظائف شاغرة في شركة مصرية، تطلب تعيين عدد من التخصصات برواتب مجزية.

ونشرت وزارة الشباب والرياضة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تفاصيل الوظائف الشاغرة في الشركة وهي كما يلي:

وظائف شاغرة في شركة مصرية

1. مديرين فروع خبرة في مجال الهايبر ماركت

2. مديرين اقسام خبرة في مجال الهايبر ماركت

3. مشرفين أقسام خبرة في مجال الهايبر ماركت

4. محاسبين فروع

5. كاشير مسائي

6. موظفين خدمة عملاء

7. متلقي طلبات

8. طيارين دليفرى (فيسبا)

9. بقالين (شيف جبن)

10. موظفين استلامات (FMC)

11. مراقبين مخزون

12. مراقبين كاميرات

13. موظفين أمن

14. منسقين ممرات تجميل عطاره مجمدات

15. عمال مخازن

أماكن العمل

القاهرة / الجيزة

متطلبات الوظيفة

جميع المؤهلات (مؤهل عالي/ متوسط / فوق متوسط)

السن حتى 45 سنه

موقف واضح من التجنيد

المميزات والحقوق

الراتب حسب كل وظيفة والخبرة

فرص للترقي

تأمين طبي

تأمين اجتماعي

إجازات سنوية ورسمية

مكافأة وحوافز

للتقديم يرجى ملء الاستمارة من خلال الضغط هنا، ولمزيد من الوظائف يرجى الدخول على منصة توظيف مصر.