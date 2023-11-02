مصطفى شردي: هناك فجوة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحكومة نتنياهو

قال الإعلامي محمد مصطفى شردي، إن الوضع في قطاع غزة كارثي، ولا يمكن لأحد معرفة ما يحدث من جهة الاحتلال الإسرائيلي، إذ إن هناك فجوة بين الجيش والحكومة، لأنه لا يعلن عن ضحاياه، مؤكدا أنه كلما استمرت الأيام سيستمر الصراع ويدخل إلى مناطق متقدمة ويطول الجميع.

وأشار إلى بيان السفارة الأمريكية، الذي أكدت فيه سيادة مصر على أراضيها والتزامها بضمان عدم تهجير الفلسطينيين إليها أو إلى أي دولة أخرى، لأن جميع الدول العربية ضد خطة إسرائيل لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية.

السفارة الأمريكية ممتنة لمصر

وأكد أن السفارة الأمريكية، ترحب بعبور وفد من حاملي الجنسيات الأجنبية من الجانب الفلسطيني، وهي ممتنة لمصر لتسهيل عبور المواطنين من غزة وإجلاء 400 شخص وتسلميهم إلى السفارات الخاصة ببلادهم.

سيناريو دخول المساعدات إلى غزة

وأضاف الإعلامي محمد مصطفى شردي، خلال تقديمه برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة»، أن مصر قامت بتنفيذ السيناريو التي وضعته مصر وهو دخول المساعدات إلى غزة وخروج اللاجئين بالمقابل، لذلك تستمر المساعدات بالدخول وخروج الأجانب، مشيرا إلى خروج 81 جريحا من فلسطين بحاجة إلى تدخلات جراحية وسريعة لإنقاذ حياتهم.

وتابع شردي: «لا يمكن لأحد معرفة ما يحدث من جهة الاحتلال الإسرائيلي، لأنه لا يعلن هزيمته أو ضحاياه، فهناك فجوة بين رجال الجيش ووزير الدفاع ونتنياهو، وتزداد يوما بعد يوم بسبب استهلاك الحرب من اقتصاد المنطقة والتأثير عليها.