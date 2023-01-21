برنامج «الحياة اليوم» يقدم روشتة توعوية حول ظاهرة النصب الإلكتروني

يقدم برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، روشتة توعوية حول ظاهرة النصب الإلكتروني بعد تزايد حالات التعرض لها مؤخرا، وكيف نتجنب الوقوع في فخ الاحتيال الإلكتروني بأساليبه المختلفة، باستضافة المهندس وليد عبدالمقصود خبير تكنولوجيا وأمن المعلومات.

النماذج المشرفة والناجحة

كما يواصل برنامج «الحياة اليوم» سلسلة حلقاته حول النماذج المشرفة والناجحة مع أماني محمد نبيل، فتاة من الشرقية لقبها الجمهور «فتاة بـ100 راجل» أنقذت سيدتين و4 أطفال من الموت غرقا بعد أن قفزت لإنقاذهم بعد غرق السيارة التي يستقلوها في البحر، وكيف سارعت لإنقاذهم دون الوقوف للمشاهدة على غرار المتواجدين.

موعد عرض برنامج «الحياة اليوم»

يذكر أن الإعلامية لبنى عسل تقدم حلقات البرنامج من السبت إلى الاثنين، فيما يقدم الإعلامي محمد مصطفى شردي حلقات البرنامج من الثلاثاء إلى الخميس، ويبدأ البرنامج بموعده في السابعة مساء.