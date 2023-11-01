فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق في الغردقة غدا

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، فصل التيار الكهربائي، غدًا الخميس من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا، عن منطقة عمارات الجيش بالأحياء شمال المدينة، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

فصل التيار لأعمال الصيانة

وأفاد مسؤلو مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بأن موعد عودة التيار الكهربائي إلى مناطق الضوي وتقسيم ناصر المشروعات اليوم في الساعة الثانية مساء بعد الانتهاء من عمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية بواسطة فرق الصيانة والتشغيل.

فصل التيار الكهربائي

وكشف مسؤلوو قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» أن فصل التيار الكهربائي في الغردقة يكون بسبب عمل الصيانة الدورية للمحولات الكهرباء بشكل دورى كإجراء احترازي.

الغردقة تستضيف المؤتمر العلمي

كانت مدينة الغردقة شهدت فاعليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي الدولي الثالث والذي تستمر فعالياته حتي الثاني من شهر نوفمبر 2023 بحضور الدكتور ريجينا جودهونت ممثلة منظمة الصحة العالمية سويسرا وكمال سليمان السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر.