جيش الاحتلال الإسرائيلي: أبلغنا عائلات 242 محتجزا و335 قتيلا

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم إبلاغ عائلات 242 محتجزا و335 قتيلا من الإسرائيليين، وفقا لخبر عاجل نقلته «القاهرة الإخبارية».

وتابع متحدث جيش الاحتلال «نواصل الدفاع عن سكاننا على كل الجبهات، والطائرات الإسرائيلية تحلق في كل مكان»، كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تطويق مدينة غزة بالكامل من كل الاتجاهات.

قصف مواقع للفصائل في غزة

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قد نشر مقاطع فيديو لما قال إنه قصف قامت به القوات الجوية الإسرائيلية على مواقع لحركة حماس، في إشارة إلى القصف الذي أفادت وسائل إعلامية فلسطينية، بأن جيش الاحتلال نفذه في وقت سابق.

وقال أدرعي، في تغريدة له عبر حسابه على «تويتر»: «هكذا قصفت ودمرت قواتنا مرصدا عسكريا تابعا لمنظمة حماس في قطاع غزة اليوم ردًّا على قيام مخربين في القطاع بإطلاق صاروخ نحو منطقة أشكلون الليلة الماضية».