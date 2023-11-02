اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. الرئيس السيسي: الأوضاع الإنسانية في «غزة» شديدة الخطورة

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- الرئيس: الأوضاع الإنسانية فى «غزة» شديدة الخطورة

- استمرار الجهود المصرية الإنسانية

- لحماية الفلسطينيين وعلاج الجرحى

- رئيس الوزراء الهولندى يشكر السيسي على دور مصر فى إجلاء الرعايا الأجانب وإيصال المساعدات الإنسانية إلى «القطاع»

- ضحايا العدوان فى رعاية مصر

- أحمد رفعت: تنمية سـيناء تتم.. وبنجاح ساحق

- أمينة خيرى: غزة و«الإخبارية» ومسئولية المتلقى

- صلاح البلك: سيناء المقدسة.. ابن الأرض يعرف سرها

- «الصحة»: تقديم الخدمة الطبية لـ45 مصاباً.. ورفع درجات الاستعداد وخطة للتعامل مع الحالات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس

- «حياة كريمة» تطلق «من إنسان لإنسان» لدعم الأشقاء.. و«التحالف الوطنى» يجهز قافلة المساعدات الثانية إلى «غزة»

- أوروبا تشكر «القاهرة» على تسهيل نقل الجرحى والأجانب و«الخارجية»: استعدادات لإجلاء 7000 شخص من 60 دولة

- سباق الرئاسة.. «حملة السيسي» تستقبل وفودا من الرياضيين

- مستشفيات غزة موت ودمار تحت القصف

- «الوطنية للانتخابات» تعتمد رمز النخلة لـ«يمامة».. و«عمر» يختار «السلم»

- 4 جامعات مصرية بين أفضل 50 بـ«تصنيف شنغهاى»

- مصابو السرطان يستغيثون: رائحة الموت فى كل مكان وتدمير المستشفى المعمدانى قضى على آمالنا فى العلاج

- «كارتيرون» اكتشفه.. و«ميدو» تنبأ بنجوميته

- الكوادر الطبية: لن نغادر عملنا رغم الاستهداف والتحذيرات واستعنا بالصحفيين للمساعدة فى إسعاف المصابين

- عمر مرموش ساحر الكرة الجديد

- مدير الإغاثة: 12 ألفاً و600 مريض سرطان مهددون بالموت بعد انقطاعهم عن العلاج.. وعاجزون عن خدمتهم

- متحدث «الصحة الفلسطينية»: الاحتلال يتعمد قصف المستشفيات.. ونلجأ لأساليب علاج بدائية

- دعم الفلسطينيين فى مواجهة العدوان الإسرائيلى ورفض قرارات الدورى الألمانى

- المدير الفنى لفرانكفورت يشيد به: لاعب متحمس ويتنفس كرة القدم بكل قلبه وروحه

الصفحة الثانية

- «القاهرة» تواصل اتصالاتها المكثفة وجهودها الإنسانية لحماية الفلسطينيين وعلاج الجرحى

- ضحايا العدوان.. فى رعاية مصر

- إشادات دولية واسعة بالدور المصرى الإنسانى فى «غزة»

- أوروبا تشكر «القاهرة» على تسهيل نقل الجرحى والأجانب من القطاع.. و«الخارجية»: استعدادات لإجلاء 7000 شخص يحملون جنسية أكثر من 60 دولة

- «يونيسيف»: القصف أودى بحياة أكثر من 3500 طفل و«الصحة الفلسطينية»: نواجه عملية تطهير عرقى

- «الصحة»: تقديم الخدمة الطبية لـ45 مصاباً بمستشفيات العريش وبئر العبد

- «عبدالغفار»: رفع درجات الاستعداد وخطة للتعامل مع جميع الحالات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس.. ورئيس الطب الوقائى يشرف على تطعيم 13 طفلاً من الوافدين

- مصادر: جميع الحالات مستقرة وتم تحويلها للمستشفيات لتقديم الخدمة لأشقائنا

- د. خالد زايد: أغلب الذين وصلوا مصابون بحروق وكسور.. وأدخلنا 100 شاحنة محملة بالمساعدات إلى غزة

- رئيس «الهلال الأحمر» بشمال سيناء: تحسّن حالة الفلسطينيين الخاضعين للعلاج بالمستشفيات المصرية

- جاهزون لتوفير أى مساعدات يطلبها الجانب الفلسطينى.. وننتظر طائرات إغاثية من روسيا وبريطانيا.. ونحتاج لتسهيلات كبرى لدخول المساعدات

الصفحة الثالثة

- «حياة كريمة» تطلق مبادرة «من إنسان لإنسان» لدعم الأشقاء

- التحالف الوطنى: نواصل العمل على تجهيز القافلة الثانية للمساعدات الإنسانية.. وانطلاق أكبر حملة للتبرع بالدم بكل المحافظات لدعم سكان قطاع غزة

- «التحالف الوطنى» والمساعدات

- سياسيون وأحزاب: مصر نفذت إرادتها عندما ربطت عبور مزدوجى الجنسية بإدخال المساعدات

- «بدر الدين»: مصر تتعرض لحرب نفسية تعتمد على ترويج الشائعات والأخبار المغلوطة لزعزعة الاستقرار

- «الشهابى»: نجحنا فى نقل صورة حقيقية للواقع المأساوى وتكوين رأى عام عالمى أكثر حيادية تجاه القضية

- «اللمعى»: الرئيس السيسى استطاع الحفاظ على أمن مصر القومى والحيلولة دون تصفية القضية واتساع رقعة الصراع

- محمود الهباش: التحركات المصرية كشفت للرأى العام الدولى حقيقة ما يجرى على الأراضى المحتلة

- مستشار الرئيس الفلسطيني: مصر فتحت معبر رفح واستقبلت الجرحى.. وأحبطت مخطط التهجير

- الاحتلال الإسرائيلى يشن حرب إبادة حقيقية ضد الفلسطينيين بغطاء أمريكى

- المساعدات الإنسانية لا تكفى لسد احتياجات أهالي «غزة».. والقطاع يحتاج 700 شاحنة يومياً فى الظروف الطبيعية

- توقعات وقف العدوان

الصفحة الرابعة

- المرضى والأطقم الطبية يعيشون حرباً مزدوجة فى ظل العدوان الإسرائيلى

- مستشفيات غزة موت ودمار

- تحت القصف

- الكوادر الطبية يروون لحظات الصمود والألم: «سنعمل حتى آخر فرد فى المنظومة»

-«عاكف»: استعنا بالصحفيين للمساعدة فى إسعاف المصابين بسبب نقص أعداد الأطباء

- «الدحدوح»: لن نغادر أماكن عملنا رغم الاستهداف والتحذيرات

- منظمات دولية تدين الاعتداءات ضد المدنيين والمنشآت الصحية داخل القطاع

- «الصحة العالمية»: إخلاء المستشفيات يهدد حياة المرضى

- مفوض «حقوق الإنسان»: العمليات البرية قد تؤدى لـ«أزمة كارثية»

- غزة استهدافات القطاع الطبى

- د. أشرف القدرة: الإصابات المسجلة أغلبها خطرة.. ونلجأ لأساليب بدائية بسبب نقص المستلزمات

- متحدث «الصحة الفلسطينية»: الاحتلال يتعمد ضرب المستشفيات أكثر من مرة للإجهاز على الضحايا

- المنظومة الطبية انهارت والمستشفيات تعانى تفشى الأوبئة والأمراض الجلدية .. والأطقم الطبية استُنزفت

- شهداء تحت الركام

الصفحة الخامسة

- مصابو السرطان يستغيثون: «رائحة الموت فى كل مكان.. أنقذونا»

- «هندية»: قصف «المعمدانى» تسبّب فى سقوط شهداء وقضى على آمال المرضى فى العلاج

- «آمنة»: لو نجونا من القصف سنموت بسبب نقص العلاج فى المستشفيات

- «أم حامد»: استسلمت لقضاء الله نظراً لعجزى عن التوجه إلى المستشفى لصعوبة الحركة واستمرار القصف

- الأطباء يرصدون وضع المستشفيات تحت وطأة الحرب.. «لا متخصصون ولا أدوية»

-«حامد»: مستشفى المعمدانى كان يقدم الخدمة الطبية لمرضى السرطان وقصفه تسبب فى تشريدهم.. وتواصلنا مع التجار لتوريد 300 طرد غذائى للمصابين وتعهدنا بدفع التكلفة من رواتبنا.. و«شهاب»: نقص الأدوية دفع مصابى الأورام إلى أخذ مسكنات

- د. عائد ياغى: قنابل الفسفور الأبيض المستخدمة من قبل الاحتلال منذ عام 2008 زادت من معدلات الإصابة بالمرض وخاصة بين الأطفال

- مدير الإغاثة الطبية بـ«غزة»: 12 ألفاً و600 مريض سرطان مهددون بالموت بعد انقطاعهم عن العلاج

- نقص الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية تسبب فى عجز الكوادر الطبية عن تقديم الخدمة اللازمة للمرضى

- معالجة الآثار النفسية

الصفحة السادسة

- هناك بالقرب من «الإسماعيلية الجديدة» قرية «الأمل»، أكبر مشروع مائى يمر أسفل قناة السويس لنقل المياه إلى سيناء لتوفير المياه للزراعة التى تحدثنا عنها، وينبغى الحديث عنها، وهى طبعاً سحارة سرابيوم أحد المشروعات المهمة التى أنجزت فى زمن قياسى الفترة الماضية! وفى وصف هذا المشروع الهندسى الكبير المهم نقول لمن لا يعرف إن طول قطر سحارة سرابيوم الداخلى يصل إلى عشرين متراً مع أربعة أنفاق أفقية طول كل منها أربعمائة وعشرون متراً، وقطر الواحد منها أربعة أمتار، وكلها بالكامل أسفل القناة بنحو ستين متراً

- تنمية سيناء تتم وبنجاح ساحق!

- غزة و«الإخبارية» ومسئولية المتلقى

- «ابن مسعود».. والمؤامرة

- سيناء المقدسة.. ابن الأرض يعرف سرها

- مؤخراً تراجعت حدة الخطاب الأمريكى بشأن الأحداث الجارية على الأراضى الفلسطينية وسط محاولات محمومة لإثناء الإسرائيليين عن خطط الاجتياح البرى بعد توافر معلومات تؤكد صعوبة تحقيق جيش الاحتلال نجاحاً على الأرض، نظراً لاستعداد حركة المقاومة بسيناريوهات قد تكبد الاحتلال خسائر فادحة لأول مرة فى تاريخه، ولذا لجأ البيت الأبيض إلى الضغط على الكيان المحتل بشأن تمرير المساعدات

- لهيب غزة.. تبعات الصراع الدولى

الصفحة السابعة

- نجاحات مرموش بالكأس

- بفضل إسهامات عمر مرموش، فقد قاد فريقه آينتراخت فرانكفورت بقيادة دينو توبمولر للتأهل إلى دور الـ16 فى بطولة كأس ألمانيا لنسخة الموسم الحالى، بعدما تخطى فريق فيكتوريا كولن بهدفين نظيفين ضمن منافسات الدور الثانى للبطولة، فضلاً عن كون اللاعب المصرى قد نجح فى قيادة فريقه للتعادل مع بوروسيا دورتموند فى الجولة الماضية من الدورى الألمانى، ليرتقى فرانكفورت للمركز السابع فى بوندزليجا برصيد 14 نقطة قبل مواجهة يونيون برلين، غداً السبت.

- تواصل الاحتفاء بلاعبى الفراعنة المحترفين بالخارج وتفتح ملف تألقهم عالمياً

- عمر مرموش

- الساحر الجديد

- «لتنجح أغلق أذنيك»

- «جيسكو» الكرة المصرية

- «كارتيرون» أول من اكتشفه و«كيروش» منحه الفرصة دولياً

- ضد العدوان

- دعم القضية الفلسطينية ورفض قرارات الدورى الألمانى

- الفتى الذهبى

- مهاراته غير عادية ويمتلك «قوة وسرعة»

الصفحة الثامنة

- قد يكسرون عظامها‏‏

قد يزرعون الدبابات فى أحشاء أطفالها ونسائها

وقد يرمونها فى البحر أو الرمل أو الدم، ولكنها

لن تكرر الأكاذيب ولن تقول للغزاة: نعم‏‏

وستستمر فى الانفجار‏‏.. لا هو موت ولا هو انتحار

ولكنه أسلوب غزة فى إعلان جدارتها بالحياة

محمود درويش

- «ومتى جاهدت الأمَّةُ عدوها ألَّف الله بين قلوبها»، يبدو أن مقولة ابن تيمية تحققت على أرض الواقع، ولكن هذه المرة فى مدرجات الجمهورين الأكثر ندية فى الشرق الأوسط، الأهلى والزمالك اللذين رفعا شعار «إخوات ليوم الدين» تحت راية علم فلسطين، راسمين شعاعاً من النور وسط العتمة، التى يعيشها الوطن العربى فى ظل حرب غزة.

- قد يكسرون عظامها‏‏

قد يزرعون الدبابات فى أحشاء أطفالها ونسائها

وقد يرمونها فى البحر أو الرمل أو الدم، ولكنها

لن تكرر الأكاذيب ولن تقول للغزاة: نعم‏‏

وستستمر فى الانفجار‏‏.. لا هو موت ولا هو انتحار

ولكنه أسلوب غزة فى إعلان جدارتها بالحياة

محمود درويش «ومتى جاهدت الأمَّةُ عدوها ألَّف الله بين قلوبها»، يبدو أن مقولة ابن تيمية تحققت على أرض الواقع، ولكن هذه المرة فى مدرجات الجمهورين الأكثر ندية فى الشرق الأوسط، الأهلى والزمالك اللذين رفعا شعار «إخوات ليوم الدين» تحت راية علم فلسطين، راسمين شعاعاً من النور وسط العتمة، التى يعيشها الوطن العربى فى ظل حرب غزة.

- علاج وسفر

- «سارة» تضمن حياة أفضل لقطط وكلاب الشارع

- «أرباح الخير»

- مشاريع انطلقت من مصر.. وعائدها لفلسطين

- من الدبلوم للماجستير

- «جميل»: اطلبوا العلم ولو فى «السويد»

- «رانيا» تغازل زبائنها على «الفِوط»: «آكلك منين يا بطة؟»

- «سياحة الأقاليم»: فسحة فى الغيط.. وأكلة حلوة