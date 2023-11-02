خبير اقتصادي: ما يحدث بقطاع غزة تسبب في رفع سعر برميل النفط 10 دولارات

قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إنه مع بداية نظام اقتصادي عالمي جديد، وتحديدًا من بعد الحرب العالمية الثانية، أصبح هناك نوع من أنواع العولمة الاقتصادية، والتي قد تكون لها الكثير من المزايا، لكن من عيوبها سرعة انتقال الأزمات، بمعنى أن كل الاقتصاد العالمي يتأثر، فتأثيرات الحرب لا تكون فقط على الدول التي تقوم بها، ولكن تكون لها تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي.

وأضاف الخبير الاقتصادي خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن ذلك اتضح بشكل واضح في الحرب الروسية الأوكرانية ونتيجة الوزن النسبي الكبير والتأثير الكبير من جانب روسيا وأوكرانيا في ملفات عدة مثل الحبوب والغاز.

وتابع الأدريسي: «روسيا في وقت من الأوقات عندما بدأت ترد على العقوبات التي فرضت عليها، بأنها سوف تمنع تصدير الحبوب، بدأنا نتحدث عن أزمة غذاء وارتفاعات كبيرة في أسعار الغذاء، وبالتالي مما يرفع التكلفة بشكل كبير للدول التي تسترد تلك المواد الغذائية».

قطاع غزة

وأوضح أن الأزمة الأخيرة وما يحدث في قطاع غزة تسبب في رفع سعر برميل النفط إلى 10 دولارات، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الدول المشاركة في هذه الحرب سواء دول داعمة أو دول مستفيدة من وجود ذلك الصراع.

وأكمل: «صحيفة بلومبيرج تتوقع أنه في حالة أن دولة مثل إيران دخلت في صدام مباشر في هذه الحرب، فإن برميل النفط سوف يرتفع إلى 64 دولارا».