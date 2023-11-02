لماذا ينفذ «الاحتلال» قصفا على جنوب غزة رغم دعوته للتهجير إليه؟.. خبير يجيب 

فسّر الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، دعوة إسرائيل للشعب الفلسطيني بالتهجير من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، رغم قيامها بعمليات قصف عنيفة في الجنوب، قائلاً: «المناطق الحضارية متمركزة في الشمال حيث قطاع غزة وهو قطاع قريب جغرافيا من إسرائيل، وإسرائيل لديها أطماع هي تهديد وضرب قطاع غزة وتهجير الشعب الفلسطيني إلى الجنوب».

تهجير الشعب الفلسطيني

وقال عاشور لـ«الوطن»، إن فلسفة قوات الاحتلال في تهجير الشعب الفلسطيني إلى الجنوب وتنفيذ أعمال إجرامية هناك يؤكد رغبتها في تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء، موضحاً أن إسرائيل تمارس سياسة الأرض المُحرقة والأمر الواقع.

وأوضح أن أركان الدولة وفق القانون الدولي، الأرض والشعب والسلطة والتكيف الهيكلي، مؤكداً أن إسرائيل حالياً تقوم بعمليات ضرب وحرق للأرض، لكي تكون غير قابلة للحياة وهنا يضطر السكان للتهجير إلى الجنوب.

قصف قوات الاحتلال لعدة مناطق

وفي سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء الفرنسية «وفا»، استشاهد 18 مواطنا، وإصابة العشرات، إثر تواصل قصف قوات الاحتلال لعدة مناطق في قطاع غزة، موضحة إصابة عدد من المواطنين بجروح خطيرة بعد أن استهدفت قوات الاحتلال مركبة كانت تنقل عددا من النازحين على الطريق الساحلي جنوب غرب مدينة غزة، وإلى إصابة عدد من المواطنين جراء قصف منزل لعائلة شراب وسط خان يونس جنوب قطاع غزة.