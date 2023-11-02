لطفي بوشناق يشدو بأربع أغنيات جديدة لفلسطين: «ستظل قضيتنا»

قرر الفنان الكبير لطفي بوشناق، أن يعبر عما يحدث في فلسطين بتقديمه 4 أغانٍ جديدة، لسرد قصص وحكايات لما يعاني منه قطاع غزة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

لطفي بوشناق: سأطرح أغنية بعنوان «نشيد القدس»

وأوضح بوشناق لـ«الوطن» إنه سيقدم أربعة أغنيات وهي «وأمتاه»، و«يأسنا»، و«نشيد القدس»، و«أيها الغاضب»، وسيتم إطلاقها تباعا خلال الفترة المقبلة.

وأشار بوشناق، إلى أنه سيقدم الأغنيات بطريقة إنسانية، لتعبر عما يجري للأشقاء في فلسطين الحبيبة من قصف غاشم لا يعترف به أي قوانين دولية.

وشدد بوشناق، على أهمية أن يكون صوت العرب واضحا في مثل تلك الظروف العصيبة لأن فلسطين ستظل قضية العرب.

استشهاد إيناس السقا وعلي نسمان

ودفع عدد من نجوم فلسطين، حياتهم ثمنا خلال القصف على قطاع غزة الذي لم يتوقف منذ أكثر من 25 يوما، إذ راح ضحيته في الساعات القليلة الماضية الفنانة إيناس السقا، التي استشهدت وأبنائها، وسبقها للشهادة الفنان علي نسمان الذي استشهد في غارة إسرائيلية بالإضافة لمئات الجرحى.