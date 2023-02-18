منشد الشارقة: أجّلت زواجي بسبب المسابقة.. وقلقت من لطفي بوشناق

حلَّ يحيى نادي، ابن محافظة المنوفية، والفائز بلقب منشد الشارقة، ضيفاً على برنامج «معكم منى الشاذلي»، على قناة «cbc»، ليتحدث عن رحلته التي بدأت مع المسابقة منذ 5 سنوات، وانتهت بفوزه بجائزتها، وأوضح أن هذه المسابقة كانت بمثابة حلم لديه، ولأسرته كذلك.

قدمت في المسابقة 5 مرات.. وتغيير شرط السن أنقذني

وأشار «نادي»، خلال البرنامج، إلى أنه قدّم في المسابقة 5 مرات، ولم يوفّق إلا في المرة الأخيرة، قائلا: «المسابقة دي كانت حلم بالنسبة لي، وحلم لأخويا الأكبر بهاء الدين نادي، وحلم لأي منشد في العالم، أنا قدمت فيها 5 مرات وقلت مش هيأس، هروح يعني هروح».

تابع: «المفارقة العجيبة إن المسابقة من سن 20 لـ28 سنة.. والسنة اللي فاتت كان عندي 28 سنة فمش هقدم تاني.. والسنة دي خلوها من 20 لـ35 سنة.. أنا قلت دي إشارة من ربنا عشان يكرمني وأكسب.. كنت كتبت كتابي ومحدد ميعاد جوازي، لما كلموني أجّلت وسافرت».

نصائح لطفي بوشناق

وعن تعامله مع الفنان الكبير لطفي بوشناق عضو لجنة تحكيم المسابقة، أشار إلى أن لطفي بوشناق قامة كبيرة واستفاد من نصائحه، ففي الحلقة الأولى ذكر عدة ملاحظات على الأداء، فالتزم بها في الحلقتين التاليتين وتحسّن الأداء بالفعل، قائلا: «أستاذ لطفي قامة كبيرة للغاية بس بصراحة كنت بقلق منه، وسمعت نصايحه في الحلقات تباعا، وفي إحدى الحلقات أشار لي إني أبعد المايك عند نطق جملة معينة فظهرت بشكل صحيح».

بداية الإنشاد الديني

وبسؤاله عن بداياته، قال يحيى نادي إنه بدأ الإنشاد الديني في سن 8 سنوات، على يد شقيقه الأكبر، ووالده كذلك، الذي يعمل إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، مشيرا إلى أن الأسرة دعمته دوما، وظل يشارك في مسابقات الإنشاد بالمدارس، وفي الجامعة شارك في مسابقة إبداع التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وحاليا لديه فرقة إنشاد بالتعاون مع شقيقه الأكبر.