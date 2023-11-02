«حماة الوطن» يستقبل وفدا رفيع المستوى من الحزب الشيوعي الصيني

استقبلت أمانة اللجان النوعية المتخصصة بحزب حماة الوطن، وفداً رفيع المستوى من معهد دراسات تاريخ وأدبيات الحزب الشيوعي الصيني، بحضور اللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب، واللواء طارق نصير الأمين العام، والدكتور عمرو سليمان أمين أمانة اللجان النوعية المتخصصة.

وتطرق اللقاء إلى بحث أوجه ومستقبل التعاون بين الحزبين، في ظل التقارب والتعاون الاستراتيجي بين مصر والصين الذي يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما نوقش خلال الزيارة، التخطيط لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجهتين، يتضمن تبادل الأبحاث والزيارات والوفود والتنظيم المشترك للفعاليات والمؤتمرات والتدريب والتأهيل.

ومن ناحية أخرى، أدان حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، استمرار انتهاكات الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني، وآخرها مخيم جباليا، الذي شهد سقوط مئات الشهداء والجرحى، إثر قصف الاحتلال له في مشاهد أثارت مشاعر كل أحرار العالم.

وقال الحزب، في بيان له، إن سلطات الاحتلال لا زالت تتجاهل المناشدات والدعوات بوقف العدوان، وتسعى لارتكاب مزيد من المجازر في حق المدنيين الفلسطينين.