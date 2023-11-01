«حماة الوطن»: مصر حققت نقلة نوعية غير مسبوقة وتنمية حضارية ضخمة في سيناء

أكد الدكتور محمد الزهار، أمين لجنة العلاقات الخارجية لحزب حماة الوطن، أن أرض سيناء شهدت نهضة غير مسبوقة، من خلال التوسع في بناء التجمعات العمرانية البدوية، موضحا أن مصر تمكنت من تحقيق نقلة نوعية غير مسبوقة وتنمية حضارية ضخمة في شبه جزيرة سيناء ضمن خطة طموحة لتعمير أرض الفيروز واستغلال مقوماتها المختلفة.

وأضاف في بيان صحفي أن ما يميز مشروعات التنمية في سيناء أنها تشمل كل القطاعات والمجالات، حيث لم تركز على قطاع وتهمل آخر، ما جعل سيناء مؤهلة لتكون مركزا عمرانيا و سياحيا وزراعيا وتجاريا لمصر، كما أن مشروعات الربط نفذت الحكومة جزء كبير منه هو أحد أهم المشروعات التي تهيء سيناء لمزيد من التنمية والتعمير، وتحبط أي مخططات قد يحيكها البعض لاستغلال تلك الرقعة بعيدًا عن أعين ورقابة الدولة المصرية.

تحسين مستوى المعيشة لدى المواطن السيناوي

وأوضح أن اهتمام الدولة بالتنمية في سيناء، تضمن تحسين مستوى المعيشة لدى المواطن السيناوي وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية عبر مجموعة كبيرة من المشروعات الضخمة التي تشجع المستثمرين، خاصة أن الدولة تضع سيناء على رأس أولوياتها ولم تدخر يومًا جهدًا في سبيل تنميتها عبر خطة واستراتيجية ذات أبعاد متعددة تهدف إلى تطوير البنية التحتية و تعزيز السياحة وتوفير الخدمات الأساسية وذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة في سيناء.

زيادة الاستثمارات في البنية التحتية

وأشار إلى أن الدولة المصرية أنفقت أكثر من 610 مليارات جنيه من أجل تنمية سيناء خلال السنوات الماضية، من خلال تدشين العديد من مشروعات الطاقة على رأسها مشروع جبل الزيت هو أكبر مجمع للرياح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو مثال لضمان الوصول إلى طاقة نظيفة وموثوقة وبأسعار مناسبة للجميع، ونفذت أكثر من 208 مشروعات في مختلف المجالات والقطاعات، وضخت استثمارات تتجاوز 300 مليار جنيه، وزيادة الاستثمارات العامة في مجالات البنية التحتية والنقل والإسكان في سيناء.