المخرج عمر عبد العزيز: لابد من عمل أفلام لكشف المآسي في فلسطين (فيديو)

قال المخرج عمر عبد العزيز، إن الفن سلاح قوي للغاية، كما أن كل من أستخدموه حققوا الكثير من المكاسب، كما أننا أهملناه لفترة مع الأسف.

عمل أفلام تكشف المآسي الموجودة فى فلسطين

أضاف «عبد العزيز» خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه لابد من أن نفكر جديًا عن طريق عمل أفلام لكشف المآسي الموجودة في فلسطين، قائلًا: «حنا مهملين جدًا القضية الفلسطينية فى أعمالنا الفنية، فآخر فيلم فتاة من فلسطين» كان في الأربعينيات.

يجب وصول القضية الفلسطينية للعالم

وتابع: «محدش ينكر أنه في الستينيات، عبدالناصر استخدم القوة الناعمة دي ازاى، عن طريق الأغنية والفن، وبالتالي لازم القضية الفلسطينية توصل للعالم، وبسافر وبروح مهرجانات، وبلاقي فيه أفلام فلسطينية جيدة».

ممكن نأخذ جزء من رأس المال العربي من الحفلات للسينما

وأكمل: «لابد من وقفة حقيقية، كما أنه من الممكن أن نأخذ جزءًا من رأس المال العربي من الحفلات للسينما، خاصة أن السينما تحقق مكاسب، واحنا دلوقتى فى وقت رأس المال العربي الفني».