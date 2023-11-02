مستقبل وطن الفيوم ينظم لقاءات حاشدة لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، عدة لقاءات جماهيرية حاشدة، مساء اليوم الخميس، ضمن خطتها وبرنامجها لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المُقبلة، حيث أقامت عدة ندوات لحث المواطنين على المشاركة والإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2024، فضلًا عن إنجازات الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية، وضرورة انتخابه لاستكمالها.

ضرورة دعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية

وحضر عدد كبير من قيادات ورموز العائلات الكبرى، والمئات من أهالي مركز سنورس، الندوة التي أقامتها أمانة حزب مستقبل وطن بالمركز، حيث جرى التأكيد على ضرورة دعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فضلًا عن أهمية الالتفاف حول القيادة السياسية في هذه الفترة حيث تمر مصر بمنعطف تاريخي في ظل حرب إسرائيل على غزة.

ضرورة المشاركة في الانتخابات

وشدد أمناء الحزب، على ضرورة النزول والمشاركة السياسية والإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، ودعم وتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي، والتصويت له، لتولي فترة رئاسة جديدة، لتحقيق الأمن والاستقرار في الوطن.

فتح باب الحوار مع المواطنين

وشهدت الندوة، فتح باب الحوار مع الحضور، والإجابة عن كافة أسئلتهم واستفساراتهم، حول وضع مصر الآن، فضلًا عن موعد الانتخابات.

لقاء جماهيري ببندر الفيوم

في سياق متصل، نظمت الوحدة الحزبية بمنطقة الشيخة شفا بحزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، أيضًا لقاء جماهيري لأهالي بندر ثان الفيوم، بحضور الدكتورة ميرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب، والذي جرى خلاله التأكيد على دعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة، فضلًا عن استعراض إنجازاته خلال الـ 9 سنوات الماضية، مما يستوجب الوقوف خلفه صفًا واحدًا لاستكمال مسيرة التنمية.

تجدر الإشارة إلى أنّ موعد انتخابات الرئاسة 2024 تبدأ يوم 10 ديسمبر المُقبل، وتستمر حتى 12 من نفس الشهر.