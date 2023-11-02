الفيوم تستضيف البطولة الإقليمية لذوي الاحتياجات الخاصة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، عن استضافتها للبطولة الإقليمية لذوي الاحتياجات الخاصة وتحديدًا طلاب التربية الفكرية والدمج لقطاع شمال الصعيد، في لعبتين رياضيتين وذلك على أرض استاد الفيوم، يوم الإثنين المُقبل الموافق 6 نوفمبر الجاري، وذلك بمشاركة 4 محافظات من الصعيد بالإضافة إلى طلاب الدمج وذوي الهمم من محافظة الفيوم.

وقالت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنّ مدينة الفيوم تستضيف 4 محافظات من الصعيد وهي بني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، يوم الإثنين المقبل، لانطلاق البطولة الإقليمية لذوي الاحتياجات الخاصة، وهما طلاب التربية الفكرية والدمج، في لعبتي كرة السلة، وألعاب القوى.

محافظ الفيوم يفتتح البطولة

وأوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، إنّه تم توجيه دعوة للدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لافتتاح البطولة، وانطلاقها، حيث من المقرر انطلاق البطولة، وتحديد الفائزين وإعلانهم وتكريمهم خلال البطولة.

تقديم كافة سبل الدعم لذوي الإعاقة

وأضافت إنّ القيادة السياسية عمومًا ومحافظة الفيوم خصوصًا، توفر كافة سبل الدعم للطلاب والطالبات من ذوي الهمم، سواء في الدراسة أو من خلال دمجهم في المجتمع بعدة طرق، فضلًا عن تكريم المتميزين منهم لزيادة ثقتهم بنفسهم، وتشجيع الآخرين منهم على التميز.

اهتمام الدولة بذوي الهمم

وتنطلق البطولة الإقليمية لذوي الهمم خصوصًا طلاب فصول التربية الخاصة والدمج، ضمن اهتمامات الدولة المصرية بتأهيل ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع من خلال المشاركة في مختلف الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية وغيرها من الأنشطة، خصوصًا إنّ ذوي الهمم حصلوا على الكثير من المكتسبات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أبرزها القانون رقم 10.