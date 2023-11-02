اجتماعات موسعة في مستقبل وطن بالفيوم لبحث الاستعدادات للانتخابات الرئاسية

تكثف أمانات حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، من عقد اجتماعات موسعة على مدار الساعات القليلة الماضية، وذلك لبحث ووضع خطة الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقبلة، ودعم مرشح الحزب السيد عبد الفتاح السيسي وحشد أكبر عدد من الأصوات لدعمه والاصطفاف خلفه خلال الاستحقاق الانتخابي المُقبل، خاصةً في ظل المنعطف التاريخي الذي تمر به مصر الآن.

وفي هذا السياق، عقدت أمانة إعلام حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، برئاسة منتصر نضر، اجتماعًا ناقشت خلاله استعدادات الأمانة للانتخابات الرئاسية المقبلة، بحضور النائب يوسف الشاذلي أمين التنظيم ومنى عابد أمين مساعد المحافظة، والدكتور علاء شيلابي أمين الزراعة والري، وأمناء مساعدي الإعلام، وهيئة مكتب الأمانة، وأمناء إعلام المراكز.

توزيع الأدوار لتنظيم الدعم الإعلامي

وأوضح أمين الإعلام في بيان صحفي، إنّه جرى استعراض خطة الأمانة خلال المرحلة المقبلة، وتوزيع الأدوار لأعضائها خاصةً فيما يتعلق بتنظيم الدعم الإعلامي للقاءات المتعلقة بالتوعية بالمشاركة السياسية خلال الانتخابات الرئاسية والتي ستنظمها الأمانات النوعية للوقوف صفًا واحدًا خلف المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي.

خطة عمل لأمانة الإعلام

وأضاف إنّه جرى وضع خطة العمل لأمانة الإعلام للعمل على نشر هذه اللقاءات بالشكل المناسب، كما تم التنسيق بين أمانة الإعلام وباقي الأمانات لعمل لقاءات في القرى والمراكز، لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة السياسية، وتعريفهم بالإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أمانة الإسكان تبحث سبل دعم السيسي

من ناحيتها، نظمت أمانة الإسكان والمرافق بحزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، برئاسة المهندس جمال عبد الواحد، اجتماعًا لتأكيد أهمية المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية باعتبارها واجب وطني.

وشددت أمانة الإسكان على ضرورة دعم المرشح عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة الإنجازات لبناء الجمهورية الجديدة، كما تم التأكيد على أهمية المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية لاختيار السيسي لاستكمال ولاية جديدة، تقديرًا لما يقدمه لرفعه الوطن، واستكمال مسيرة التنمية والإنجازات التي بدأها قبل 10 سنوات.