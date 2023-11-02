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أبرز ما جاء في تصريحات المتحدثة باسم الصليب الأحمر حول الأوضاع في غزة

كتب:

كريم روماني
10:28 م | الخميس 02 نوفمبر 2023
آثار الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

آثار الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

أدلت سهير زقوت، المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتصريحات مُهمة لقناة «القاهرة الإخبارية»، حول الوضع في قطاع غزة، والذي وصفته بالكارثي، مشددة على ضرورة حماية المستشفيات في قطاع غزة من القصف الإسرائيلي ونناشد بضرورة عدم إخلائها.

تصريحات المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر

- قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة ونقصا كبيرا في المستلزمات الطبية

- خروج العديد من المستشفيات والعيادات الطبية عن العمل جراء نقص الوقود

- نداء إنساني عاجل بضرورة وقف التصعيد في غزة والسماح بمرور المساعدات الإنسانية

- تعطل بعض محطات معالجة المياه في قطاع غزة جراء نقص الوقود

- قدمنا 14 شاحنة تحمل 60 طن مساعدات طبية وغذائية لقطاع غزة بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري والفلسطيني

- فريق جراحي متخصص دخل قطاع غزة وباشر عمله بالمستشفيات

- قطاع غزة يحتاج إلى 500 شاحنة مساعدات يوميا لتكفي حاجات السكان

- النزاع الحالي في غزة غير مسبوق ولم يره السكان في السنوات الماضية

- يجب حماية المستشفيات في قطاع غزة من القصف الإسرائيلي ونناشد بضرورة عدم إخلائها

وفي سياق متصل، أكد رئيس اللجنة الفلسطينية للدفاع عن حق العودة لـ«القاهرة الإخبارية»، على ضرورة السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وأن الولايات المتحدة ودول أوروبا أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل لارتكاب جرائمها في قطاع غزة.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.