متحدث الحكومة: تخفيف الأحمال إجراء مؤقت وسينتهي قريبا

قال المستشار سامح الخشن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنّ تخفيف الأحمال الكهربائية إجراء مؤقت وسينتهي قريبا، مشيرًا إلى أن الحكومة أصدرت بيانا اليوم للمكاشفة، مشددًا على أن مصر لا تصدر الغاز مطلقا، والغاز الموجود لديها للاستهلاك المحلي فقط.

زيادة تخفيف الأحمال

وأضاف الخشن، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة «الحياة»: «تخفيف الأحمال زاد من ساعة إلى ساعتين متواصلتين يوميا، وشركات توزيع الكهرباء على مستوى الكهرباء تعلن مواعيد تخفيف الأحمال».

عدة أسباب لتخفيف الأحمال

وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: «هذا الأمر له مجموعة عوامل، أولا، الحكومة كانت عاملة حسابها على انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت، ولكن قيم الحرارة استمرت في الارتفاع، كما ارتفعت درجات الحرارة هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وهذا الارتفاع أدى إلى استهلاك كميات أكبر من الغاز».

وواصل: «انخفضت كميات الغاز الموردة من خارج مصر من 800 مليون قدم مكعب غاز يوميا إلى صفر، وبالتالي، فقد حدث اضطراب على مستوى سلاسل التوريد الخاصة بالغاز، كما انخفضت مصادرنا من الطاقة المولدة للمصادر المتجددة مثل الرياح والشمس والكهرباء، وهذا أمر لا يمكننا التحكم فيه بسبب تغير الظروف الجوية والمناخية».