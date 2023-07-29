متحدث الحكومة: تطبيق عمل موظفي القطاع الحكومي من المنزل الأسبوع المقبل

أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه بدءًا من يوم الأحد بعد المقبل، سيتم تطبيق عمل الموظفين في القطاع الحكومي من المنازل، بالتنسيق مع الوزارات، وهذا الأمر لن يؤثر على المواطن والخدمات الجماهيرية.

مدة انقطاع التيار الكهربائي

وقال نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن مدة انقطاع الكهرباء في القرى والمدن ستتراوح بين ساعة لساعتين، ولن تكون على فترة واحدة، بل ستكون على أكثر من فترة، وأنه بدءا من يوم الاثنين المقبل سيتم إعلان مواعيد وجداول قطع الكهرباء عن المدن والقرى.

وأضاف نادر سعد، مساء اليوم السبت، أن الإعلان المسبق عن مواعيد انقطاع التيار الكهربائي كان مطلبا جماهيريا، والحكومة استجابت له، مؤكدًا أن التغيرات المناخية هي المسئولة عن أزمة انقطاع التيار الكهربائي.

موعد التوقف عن انقطاع التيار الكهربائي

وأوضح «سعد»، أن الحكومة تسعى جاهدة لإنهاء أزمة انقطاع التيار الكهربائي، موضحًا أنه حال تحسن درجات الحرارة خلال شهر أغسطس، قد لا يكون هناك انقطاع في التيار الكهربائي.

ولفت سعد، إلى أن حديث رئيس الوزراء، بانتهاء أزمة الكهرباء منتصف الأسبوع الحالي كان افتراضيا بعودة درجات الحرارة للانخفاض، ولكن استمرار ارتفاع درجات الحرارة لمدة 12 يوما متتالية، كانت سببا في عدم انتهاء الأزمة وفق تقدير رئيس مجلس الوزراء.

وأشار متحدث الحكومة، إلى أن الحكومة تقدر غضب المواطنين، ولكن الأزمة عالمية وليست محلية، والحكومة ستتفادى السيناريو الأسوأ العام المقبل، وتبدأ خطتها لأي سيناريوهات تحسبا لأي ارتفاع في درجات الحرارة، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بوعدها للمواطنين بحل أزمة الكهرباء.