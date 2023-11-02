مستوطنون متطرفون يهاجمون بيوت الفلسطينيين ويحرقون أشجار الزيتون بالضفة

أقدم عدد من المستوطنين المتطرفين على إضرام النار في أشجار الزيتون بمناطق «رامين» و«بيت ليد»، شرق طولكرم بالضفة الغربية، وذلك ضمن الاعتداءات المستمرة من جانب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين على الشعب الفلسطيني الأعزل.

المستعمرين تجمهروا وانتشروا بحماية قوات الاحتلال

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن العشرات من المستعمرين تجمهروا عند مفترق «بيت ليد»، وانتشروا على شارع نابلس- طولكرم الرئيسي، بحماية قوات الاحتلال، ونفذوا أعمال عربدة في المنطقة، واعتدوا على ممتلكات المواطنين، قبل أن يشعلوا النيران بأشجار الزيتون في سهل «رامين» وأراضي «بيت ليد».

قوات الاحتلال تقتحم عدد من القرى الفلسطينية

وفي السياق ذاته، نشرت قوات الاحتلال دورياتها الراجلة والمحمولة في محيط قرية شوفة جنوب شرق طولكرم، التي أغلق الاحتلال مداخلها الرئيسة، وعزلها عن محيطها الخارجي.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت في وقت سابق اليوم بلدات وقرى: بلعا، وكفر رمان، وعنبتا، وسفارين، وبيت ليد، وأجرت عملية تفتيش واسعة في الأراضي الزراعية ونصبت حواجز عسكرية عند المفترقات والطرق الفرعية والرئيسة، ومنعت المركبات من التنقل، واستولت على عدد من تسجيلات الكاميرات، بعد أن داهمت منشآت وممتلكات خاصة بالمواطنين.

عصابات المستوطنين تجبر الفلسطنيين على الرحيل

وكانت عصابات المستوطنين قد هاجمت عدد من القرى الفلسطينية وهجمت بالسلاح على بيوت الفلسطنيين وأجبرتهم على المغادرة في حماية آلة الاحتلال الحربية في جنوب الخليل، كما أن المستوطنين قاموا خلال الأسبوع الماضي، بتدمير صهاريج المياه، وتلويث الآبار، واقتلاع أشتال مروية، إضافة للاعتداءات الجسدية بالضرب والتهديد بالقتل.