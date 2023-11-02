مستشفيات غزة موت ودمار تحت القصف

رائحة الموت تفوح فى الأرجاء.. وصارت الأجواء معبَّأة برائحة الشواء البشرى.. أشلاء تحت الركام.. وآلاف الشهداء موزَّعون فى الطرقات.. بينما يفترش المصابون أرضيات المستشفيات التى باتت غير قادرة على تقديم خدماتها الطبية، لتلجأ الكوادر الصحية إلى المفاضلة بين الجرحى لعلاجهم، فى ظل شح الوقود والمستلزمات الطبية.

إضافة إلى القصف المتواصل لمحيط المشافى من شمال غزة إلى جنوبها، إذ لا تفرق القنابل المحمّلة بأطنان المتفجرات بين ما وصفتها حكومة الاحتلال بالأهداف العسكرية للمقاومة الفلسطينية وبين المنشآت الطبية التى تقدم خدماتها لنحو مليونى فلسطينى.

حرب مزدوجة ومعاناة مضاعفة وحياة على شفا الانهيار يعيشها مصابو السرطان فى قطاع غزة، وكأن المرض الذى نهش أجسادهم وأنهك أرواحهم لم يعد كافيا، لتصب صواريخ الاحتلال الإسرائيلى حُممها النارية فوق رؤوسهم فى المنازل والمستشفيات منذ نحو شهر، قبل أن تستهدف الغارات المستشفى الوحيد لعلاج السرطان فى قطاع غزة، ليصبح المرضى بلا علاج أو مأوى.

«الوطن» رصدت أوضاع مصابى الأمراض الخبيثة فى غزة والأزمات التى تواجههم تحت نيران الاحتلال، كما تحدثت إلى الأطباء ومقدمى الرعاية الطبية حول استهدافهم بشكل مباشر أثناء تأدية عملهم، ليشكل الأمر ضغوطاً نفسية ومهنية تحولُ دون قدرتهم على تأدية رسالتهم فى ظل العدوان المتواصل.