وظائف خالية للشباب من الجنسين بالمحافظات.. الأوراق وطريقة التقديم

أعلنت مديريات العمل بعدة محافظات، عن توفر فرص عمل للشباب من الجنسين للمؤهلات العليا والمتوسطة ضمن نشرة العمل نصف الشهرية، والتي تضم عدة وظائف خالية للشباب بمختلف المجالات ذوي الخبرة وبدون من مختلف محافظات مصر، وتوفر فرص العمل تأمينًا اجتماعيًا وتأمينًا صحيًا، وسكنًا وبدل انتقال للمغتربين، بينما تشترط مديريات العمل على جهة العمل مطابقة الراتب للحد الأدنى للأجور.

خريطة الوظائف الخالية بالمحافظات

وتنشر «الوطن» خريطة الوظائف الخالية بنشرة التوظيف النصف شهرية بالمحافظات للشباب كالتالي:

-شركة تعبئة مواد غذائية تطلب:

- 5 سائق براتب يبدأ من 3200 جنيه من مختلف المحافظات.

- 15 مندوب مبيعات براتب يبدأ من 3200 جنيه من مختلف المحافظات.

- محاسبون للعمل بمحافظة الإسكندرية من أبناء محافظة الإسكندرية فقط، براتب يبدأ من 5 آلاف جنيه.

- محاسبون للعمل بمدينة شرم الشيخ من مختلف المحافظات براتب يبدأ من 5 آلاف جنيه.

- 15 عامل إنتاج من مختلف المحافظات براتب يبدأ من 3 آلاف جنيه.

- عمال مخازن من مختلف المحافظات براتب يبدأ من 3 آلاف جنيه.

وحددت شروط العمل بمناسبة الوظيفة لمؤهل المتقدم لها، والسن يبدأ من 25 حتى 35 عاما، مع وجود مميزات عدة منها بدل انتقال وسكن للمغتربين وتأمين صحي وتأمين اجتماعي.

الأوراق المطلوبة للوظائف الخالية

وتشترط مديريات العمل للتقديم على الوظائف الخالية بمديريات العمل تقديم:

- شهادة المؤهل.

- شهادات الخبرة للمتقدم.

- صورة الرقم القومي.

- السيرة الذاتية للمتقدم وتضم الدورات التدريبية الحاصل عليها.

طريقة التقديم على فرص العمل بالمحافظات

ويتم التقديم على الوظائف الخالية بالمحافظات ورقيا بمقر مديريات العمل بداية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا يوميا عدا العطلات الرسمية.