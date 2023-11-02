ترحيل قسري لأهالي «القانوب» شرق الخليل بالضفة بسبب تهديدات الاحتلال

أُجبرت خمس عائلات تسكن منطقة «القانوب» شرق بلدة سعير بمحافظة الخليل، على الرحيل قسرًا عن منازلهم وأراضيهم، بسبب اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة عليهم، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وقال أحد المواطنين بحسب ما نشرته الوكالة، أنه أُجبر وعائلته برفقة أربع عائلات أخرى عدد أفرادها يصل إلى 27 فردًا، على ترك منازلهم قسرًا، بسبب اعتداءات قوات الاحتلال المسلحة، التي طالت ممتلكاتهم وتدمير منازلهم، وسرقة أعداد كبيرة من أغنامهم، واستهداف حياتهم وحياة أطفالهم ونسائهم، وتهديدهم إما القتل أو الرحيل.

الاعتداءات أصبحت أكثر خطورة

وأضاف أن هذه الاعتداءات أصبحت أكثر خطورة، وأجبرونا على ترك منازلنا ومحاصيلنا الزراعية خاصة الزيتون، والخروج إلى العراء باتجاه بلدة الشيوخ، ولم يسمح لنا بأخذ أي من ممتلكاتنا وحاجياتنا.

ومن الجدير بالذكر، أن خلال الأيام الماضية رحل قسرًا وللأسباب نفسها 250 مواطنًا من قرية زنوتا جنوب الخليل.