متحف الأقصر يفتح أبوابه مجانا بمناسبة العيد القومي السبت المقبل

يستقبل متحف الأقصر للفن المصري القديم، الزائرين مجاناً، يوم السبت المقبل 4 نوفمبر، بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الأقصر في ذكرى اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون.

مواعيد الدخول وفقا للتوقيت الشتوي

وكان متحف الأقصر للفن المصري القديم، أعلن استقبال الزيارات طوال أيام الأسبوع بما في ذلك أيام الإجازات والأعياد والمناسبات، مؤكدا أن مواعيد الدخول وفقا للتوقيت الشتوي هى كالتالي:

الفترة الصباحية؛ من الساعة 9:00 حتى 2:00 ظهرًا علمًا بأن شباك التذاكر يغلق في تمام الساعة 1.30 ظهرًا.

الفترة المسائية: من الساعة 5:00 حتى 9:00 مساءً، علمًا بأن شباك التذاكر يغلق في تمام الساعة 8.30 مساءً.

أسعار التذاكر

وأوضح المتحف أن أسعار التذاكر للمصريين والعرب هى كالتالي: الزائر 30 جنيها، الطالب: 10 جنيهات، الزائر الأجنبى 200 جنيه، الطالب الأجنبي 100 جنيه، التصوير الفوتوغرافي بالموبايل والكاميراالشخصية مجانًا (يسمح بفلاش)، والدخول المجاني، كبار السن المصريين البالغين من العمر 60عامًا فأكثر، وذوي الاحتياجات الخاصة المصريين، والأطفال حتى سن 6 سنوات.