ألف سائح يستمتعون بالبالون الطائر على متن 43 رحلة في الأقصر

شهدت سماء محافظة الأقصر، صباح اليوم الخميس، تحليق 43 رحلة بالون طائر تقل على متنها حوالي ألف سائح من مختلف الجنسيات، وفقا لتصريحات مصدر مسئول في البالون الطائر.

مرور 101 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون

وأكد المصدر أن رحلات البالون الطائر تشهد رواجا سياحيا كبيرا خلال هذه الأيام تزامنا مع بدء الموسم السياحي الشتوي، واحتفال المحافظة بذكرى مرور 101 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، مضيفا أن البالون من الأنشطة السياحية المميزة المصنفة ضمن سياحة المغامرات، التي تشبع روح المغامرة والإثارة لدى السائحين.

شروق الشمس

وأشار المصدر، إلى أن البالون الطائر بالأقصر، يُقلع يوميا من المطار المخصص له أمام معبد حتشبسوت، الساعة الخامسة والنصف فجرا للحاق بلحظة شروق الشمس، وهى من أمتع اللحظات التي يعشقها السائحون، وتستغرق الرحلة الواحدة للبالون حوالي 35 دقيقة، ثم تهبط في أي مكان مناسب حسب اتجاهات الرياح وطبقات الجو المختلفة، وهذا ما يكسب البالون متعة وإثارة.

المركز الثالث عالميا

يشار إلى أن البالون الطائر بالأقصر يحتل المركز الثالث عالميا، وتتفرد به المدينة على مستوى الجمهورية لما تمتلكه من مقومات سياحية وأثرية وطبيعية وعدم احتوائها على بحار أو مواقع استراتيجية تهدد سلامة الطيران.