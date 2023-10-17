«الدقهلية» تنظم ندوة تعريفية لبرنامج المرأة تقود في المحافظات

نظمت محافظة الدقهلية ندوة تعريفية عن برنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية داخل قاعة المؤتمرات بالمحافظة، والذي تقدمه الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور وكلاء الوزارة مديري المديريات الخدمية ، والقيادات النسائية بالجهاز التنفيذي للمحافظة وجامعة المنصورة والمجلس القومي للمرأة والعديد من الجهات.

ندوة تعريفية للمرأة تقود بالمحافظات

وأشارت المحافظة في بيان، إلى أن الندوة جاءت في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتمكين المرأة للقيادة بمؤسسات الدولة المختلفة مع إعطاء سيدات مصر العظيمات المكانة التي يستحقونها والتي أخذنها عن جدارة وإعداد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية في إطار رؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت المحافظة أن رئيس الجمهورية يولي اهتماما كبيرا لتمكين المرأة، فمنذ أول يوم عمل على تمكينها في المناصب القيادية في أجهزة الدولة المختلفة، إذ تقلدت مناصب متعددة بداية من منصب وزير ومنصب محافظ وصولاً إلى رؤساء القطاعات والإدارات المختلفة في سابقة لم تشهدها الدولة المصرية من قبل.

5 سيدات في مناصب قيادية

وأوضحت أنه جرى تولي عدد 5 سيدات بمنصب رئيس مركز ومدينة، من إجمالي عدد 21 رئيس مركز ومدينة وحي بنسبة 25%، وعدد 35 نائب رئيس مركز ومدينة من إجمالي عدد 95 نائب ونائبة بنسبة 40%، وعدد 32 رئيس وحدة قروية من إجمالي 118 رئيس وحدة قروية بنسبة 27%، وعدد 23 مدير إدارة بديوان عام المحافظة من إجمالي عدد 57 مدير إدارة بنسبة 40%.