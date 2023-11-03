عاجل.. أمطار على 6 محافظات خلال ساعات.. و«الأرصاد» تحذر المسافرين

تتعرض عدة محافظات خلال الساعات المقبلة لسقوط أمطار رعدية تزداد حدتها على مناطق حلايب وشلاتين مع طقس مشمس على بعضها، وغائم جزئيا على الأخرى، وسط تأثير ظاهرة الضباب الكثيفة التي حذرت منها الهيئة العامة للأرصاد الجوية لاسيما سائقي المركبات والمسافرين في الساعات الأولى من صباح اليوم.

أمطار رعدية خلال ساعات

وتشير التوقعات إلى تعرض 6 محافظات تشمل جنوب الصعيد إلى سقوط أمطار وهي: «الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، قنا، سوهاج»، وتكون رعدية أحيانا مع انخفاض في درجات الحرارة.

تأثير ظاهرة الشبورة المائية على الطرق

وتشير التوقعات إلى تعرض محافظات: «القاهرة، الجيزة، القليوبية، البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، مطروح، الغربية، الشرقية» إلى تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة التى تتحول إلى ضباب تعمل على حجب الرؤية الأفقية أحيانا من الساعة 4 فجراً حتى 7 صباحا.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية استمرار فرص سقوط الأمطار خلال الأيام القادمة مع تأثير ظاهرة الشبورة الكثيفة أيضا على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية.

وعن حركة الأمواج فى البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة يترواح ارتفاعها إلى1.75 متر، وتكون خفيفة في البحر المتوسط تصل إلى 1.25 متر وتكون شمالية غربية.