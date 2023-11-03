ليلى الرفاعي لـ«الشاهد»: حدثت مشادة بين والدي والفريق الشاذلي بسبب إحدى المهام

قالت ليلى إبراهيم الرفاعي، ابنة الشهيد البطل إبراهيم الرفاعي الملقب بصائد الأفاعي، وأحد أبطال حرب أكتوبر، إن والدها التقى الفريق الشاذلي، من أجل المهمة المكلف بها في الإسماعيلية ولكنه أبلغه أن المهمة تم تغيرها.

هجوم بالدبابات

وأضافت «الرفاعي» خلال حوارها ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن مهمة والدها كانت تدمير ممر مائي نفذه اليهود ولكن الفريق الشاذلي أخبره أنه يوجد هجوم بالدبابات في الفيشة في الإسماعيلية، فأخبره والدها أن التجهيزات التي معه تخص المهمة المكلف بها وأنه لا يوجد معه تجهيزات للمهمة الجديدة، مشيرة إلى أنه حدثت مشادة شديدة بينهما في المكتب.

تنفيذ المهمة

وتابع، أن والدها خرج مع فرقته وهم على الطريق لتنفيذ المهمة، وكانت أول مرة يأخذ أوامر من أحد، فكان دائمًا يقترح هو بضرب الأماكن وكان يصورها ويضع الخطة ويتم التصديق عليها.