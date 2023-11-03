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عاجل.. وزير خارجية تايلاند: إسرائيل أكدت وجود 23 تايلانديا بين المحتجزين

كتب:

مريم جاد
07:31 ص | الجمعة 03 نوفمبر 2023
قصف غزة

قصف غزة

أفاد وزير خارجية تايلاند في نبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية بأن إسرائيل أكدت وجود 23 محتجزا تايلانديا.

وأكد أنه يعمل مع دول منها مصر لإخراج المحتجزين.

نفاد الوقود بمستشفيات غزة

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، عن خروج مستشفى الصداقة التركي في غزة من الخدمة، بسبب نفاد الوقود وانقطاع الكهرباء والمياه، وكان المستشفى التركي يعالج نحو 10 آلاف من مرضى السرطان بغزة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قصفت الطابق الثالث للمستشفى التركي، وسط قطاع غزة، الاثنين الماضى، ضمن حملة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، منذ 7 أكتوبر الماضي.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية، منذ الليلة الماضية، اعتداءاتها العنيفة في عدة مواقع بقطاع غزة، بالاعتماد على القصف بالطيران أو محاولات الاقتحام البري، وهي الأعنف منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الجاري.

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