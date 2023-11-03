تحذير من «الأرصاد» بعدد من المحافظات.. ونصائح لقيادة آمنة في الشبورة

تشهد حالة الطقس بالمحافظات، اليوم، شبورة مائية تتحول إلى ظاهرة ضبابية على عددٕ من الطرق السريعة المؤدية من وإلى بعض المحافظات، وسط تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، بسقوط أمطار على بعض المحافظات في جنوب الصعيد.

وتستعرض «الوطن»، تفاصيل حالة الطقس اليوم في مصر وسط تحذير هيئة الأرصاد الجوية من كثافة ضبابية الشبورة المائية على الطرق السريعة، والنصائح الآمنة للقيادة وسط الشبورة المائية.

حالة الطقس اليوم الجمعة في جميع المحافظات

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، من كثافة الشبورة المائية على عددِ من الطرق السريعة بالمحافظات، والتي تتحول إلى ظاهرة الضباب، إذ تزيد كثافة الشبورة المائية بدءًا من الرابعة صباحًا تقريبًا على بعض الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري، ومدن القناة، وشمال الصعيد، ووسط سيناء.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ الشبورة المائية يمكن أن تصل كثافتها إلى حد الضبابية في عدد من المناطق والتي تتسبب في انخفاض مستوي الرؤية الأفقية على الطرق، والتي تنتهي مع موعد انتهاء الشبورة في الثامنة صباحاً.

نصائح آمنة للقيادة على الطرق السريعة في الشبورة المائية

وبحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد من تحذيرات من وجود شبورة مائية على الطرق مع ارتفاع الكثافة الضبابية على عدد من الطرق السريعة بالمحافظات، وجهت الأرصاد نصائح للقيادة الآمنة مع الشبورة في الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة من بينها الآتي:

- يجب التأكد من أن كل مصابيح السيارة تعمل بشكل جيد قبل الخروج من المنزل، من خلال إضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة.

- تجنباً لانعكاس الضوء بفعل الشبورة، يمكن وضع النور الأمامي في الوضع المنخفض، والذي يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية.

- يمكن زيادة مسافة الأمان بين السيارات الأخرى التي تقود على الطرق السريعة حتى لا يحدث تصادم مفاجئ، فضلًا عن ضرورة السير في الحارة الوسطى من الطريق قدر المستطاع مع فتح جزئي لإحدى النوافذ بدرجة تمنع تكثف الماء على الزجاج.

- فور الدخول في مناطق شبورة قاتمة وقوية يجب على الفور استخدام أنوار الانتظار حتى تكون مرئيًا بالنسبة للغير، مع استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تكون مسموعًا واستعمال ماسحات الزجاج حال الاحتياج مع عدم التوقف في نهر الطريق مطلقًا.

درجة الحرارة اليوم الجمعة في مصر

وسجلت درجة الحرارة اليوم في مصر بالقاهرة ومحافظات الوجه البحري العظمى 30 والصغرى 22، بينما السواحل الشمالية تبلغ العظمى 29 والصغرى 19، فيما تسجل العظمى في جنوب سيناء 33 والصغرى 24، وفي محافظات شمال الصعيد العظمى 31 والصغرى 19، والعظمى في جنوب الصعيد 35 والصغرى 24 درجة.