أمطار رعدية تضرب بعض المحافظات خلال ساعات.. والأرصاد تحذر من ظاهرة جوية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من أمطار رعدية تضرب عددا من المحافظات خلال الساعات المقبلة، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أمطار رعدية تضرب المحافظات خلال ساعات

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط الأمطار اليوم الجمعة وتكون خفيفة بنسبة 20% على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين، وتكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة، بينما تزداد فرص سقوط الأمطار غدا السبت لتكون خفيفة، وقد تكون متوسطة على جنوب سلاسل البحر الأحمر وجنوب سيناء، تمتد خفيفة ورعدية أحيانا بنسبة 20% على مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

ظاهرة جوية تضرب الطرقات قد تتسبب في حوادث

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرها للمواطنين وتحديدا قائدي السيارات من انتشار الشبورة الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، تصل إلى حد الضباب على بعض الطرقات.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 والصغرى 24 درجة مئوية.