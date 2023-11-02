الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة وأماكن سقوط الأمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة وأماكن سقوط الأمطار، متوقعة أن يسود غدا طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، حارا على جنوب سناء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن في المساء، تسود أجواء لطيفة في أول الليل، مائلة للبرودة في آخره، خاصة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ويكون لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لافتة إلى أنه في الصباح تنتشر شبورة مائية كثيفة على بعض الطرقات الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتصل إلى حد الضباب على بعض المناطق، وتستمر طوال الأسبوع.

أماكن سقوط الأمطار

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار، حيث تتعرض مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين غدا لتساقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبا، وقد تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة، كما تتعرض مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر وجنوب سيناء لتساقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا بنسبة حدوث 40%، تمتد خفيفة ورعدية أحيانا بنسبة حدوث 20% تقريبا إلى مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الجمعة 3 -11-2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت 4-11-2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 32 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 34 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 33 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 5 -11-2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 33 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 والصغرى 23 درجة مئوية.