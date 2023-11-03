تطورات أخبار فلسطين.. مخاوف من جريمة جديدة تستهدف مستشفى الشفاء في غزة

رصدت قناة القاهرة الإخبارية في تقرير صباح اليوم، بشأن أخبار فلسطين، استمرار المخاوف من جريمة جديدة في قطاع غزة، إذ تتواصل تهديدات جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مستشفى الشفاء، في وقت تستمر معاناة المرضى، وقد استهدف محيطه بالفعل، قبل أن يعلن مديره أن المولد الرئيسي توقف عن العمل، وأن المستشفى يعمل حاليا بقدرة المولد الثانوي.

وأكد مدير المستشفى محمد أبوسلمية، أن هناك نقصا كبيرا في الوقود بمستشفيات قطاع غزة، إلى جانب اكتظاظ أقسام المستشفى بالجرحى، وإلى جوارهم 60 ألف نازح على الأقل، لجأوا إلى المستشفى للاحتماء بها، بينما يوجد بالمستشفى 60 مريضا على أجهزة التنفس الصناعي.

أخبار فلسطين.. تحذيرات لإخلاء مستشفى الشفاء في غزة

تزاد المخاوف مع تكرار جوناثون كونريكوس، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اتهامات للفصائل الفلسطينية بالتحصن أسفل المستشفى، زاعما بأن هناك منشأة للقيادة العسكرية ومخزناً للأسلحة تحت المستشفى الواقع في قلب مدينة غزة، مطالبا المدنيين الذين لجأوا إلى المستشفى بالمغادرة، بينما رفض هؤلاء هذا الطلب.

ويزعم متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، بأن الفصائل الفلسطينية هاجمتهم من المستشفيات، خاصة مستشفى الشفاء، كما ادعى أن الاحتلال لديه أدله ملموسة على أن هناك أنفاق تسمح لقادة المقاومة بالدخول عبرها تحت الأرض من خارج المستشفى والتوجه عبر أحد الأقسام إلى مركز العمليات، حيث يتم توجيه صواريخ باتجاه إسرائيل.

مخاوف من توسع الصراع الإقليمي بسبب غزة

في إطار أخبار فلسطين، وتطورات حرب غزة، حذرت دولة الإمارات، في بيان صباح اليوم، من أن هناك خطرا حقيقيا من اتساع الحرب بين دولة الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في غزة إلى المنطقة، وهو نفس ما سبق وحذرت منه مصر في أكثر من مرة.

وقالت وزيرة الدولة الإماراتية نورة الكعبي، في مؤتمر بالعاصمة أبو ظبي، إنه بينما تواصل دولتها العمل لوقف هذه الحرب لا يمكن تجاهل السياق الأوسع وضرورة خفض درجة حرارة المنطقة التي تقترب من نقطة الغليان، مؤكدة أن خطر الامتداد إقليميا والمزيد من التصعيد حقيقي، فضلا عن خطر استغلال الجماعات المتطرفة للوضع لتعزيز أيديولوجيات من شأنها أن تبقينا عالقين في دوامات من العنف.