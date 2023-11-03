الخارجية الإماراتية: الشرق الأوسط يواجه اختبارا حاسماً

أفادت الخارجية الإماراتية وفقاً لنبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية بأن العدوان على غزة هو نتاج فشل الأفق السياسي.

وطالبت بوقف إطلاق النار والصراع في غزة وحماسة المدنيين، محذرة من خطر اتساع حرب غزة إقليميا.

وأكدت الخارجية الإماراتية أن الشرق الأوسط يواجه اختبارا حاسماً.

قصف غزة

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية، منذ الليلة الماضية، اعتداءاتها العنيفة في عدة مواقع بقطاع غزة، بالاعتماد على القصف بالطيران أو محاولات الاقتحام البري، وهي الأعنف منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الجاري.