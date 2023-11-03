طرح 52 وحدة سكنية نصف تشطيب في حلوان.. 21 نوفمبر الجاري

أعلن اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، طرح 52 وحدة سكنية «كاملة المرافق - نصف تشطيب، بمساحات مختلفة تتراوح بين 67.9 و96.3 متر مربع»، جاهزة للاستلام خلال شهر فبراير المقبل، بالبلوك رقم 21، بالمجاورة الأولى، بالمجتمع السكني الجديد – أطلس – حلوان، وذلك للبيع بأسعار تنافسية، وتيسيرات كبيرة في السداد، اعتباراً من يوم الثلاثاء 21 نوفمبر الجاري.

كراسة شروط وحدات حلوان

أوضح رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن الطرح يجري من خلال الجهاز، ممثلاً في الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، ويجري طلب كراسة الشروط من مقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بحلوان، اعتباراً من يوم الأربعاء 8 /11 /2023، والمعاينة يومياً عدا الجمعة، بالمجمع السكني الجديد – أطلس – حلوان، المشروع الأمريكي.

سداد 10% جدية حجز

أضاف المهندس خالد جاد رئيس جهاز المشروعات المشتركة، أنه يجري سداد 10 % كجدية حجز عند التقدم بطلب الحصول على الوحدة السكنية، وسداد دفعة تخصيص 15% خلال 5 أيام عمل من سداد جدية الحجز، و سداد دفعة استلام 25 % خلال شهرين من سداد دفعة التخصيص، ويمكن تقسيط الـ50% المتبقية على أقساط شهرية لمدة (5 سنوات - 10 سنوات - 15 سنة) وفقاً لإمكانات ورغبة العميل، بفائدة 7 %، ويمنح العميل خصم 3% في حالة السداد الفوري.