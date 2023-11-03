قطع المياه عن عدة مناطق في أسوان للصيانة.. المناطق والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان، عن قطع المياه في عدة مناطق بمدينة أسوان وفي مركز كوم أمبو، بسبب أعمال الإحلال والتجديد في خطوط المياه ومحطات الصرف الصحي، وذلك اعتبارا من اليوم الجمعة حتى غدا السبت الموافق 4 نوفمبر.

خريطة قطع مياه الشرب في أسوان

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في أسوان، إنه نظراً لقيام الشركة بأعمال إحلال وتجديد بمحطة مياه الشرب بكوم أمبو شمال مدينة أسوان اعتبارا من مساء اليوم في تمام الساعة 6 مساء، سيتم قطع المياه عن «حي غرب ووسط وشرق، عدا عمارات الصفوة، والبشير، والنجاجرة غرب وقرى الكفور عدا سبيل مكي، وقرى حجازة عدا نجع العرب، وقرى العتمور قبلي عدا أجزاء من القرية، وقرى العباسية»، على أن تعود المياه 12 صباح السبت.

قطع مياه الشرب عن مدينة أسوان

وأكدت شركة مياه الشرب في محافظة أسوان، أنه نظرا لقيام الشركة بأعمال إحلال وتجديد محطة مياه الشرب بجبل تقوق بمدينة أسوان، سيتم قطع المياه عن مناطق «صالح حرب - كورنيش النيل - وسط البلد - الحصايا - الشيخ هارون - أرض الجميلي - أطلس - طريق السماد - السيل الجديد السيل الريفي - بداية طريق الفنادق - البشارية»، وذلك من الساعة 8 مساء اليوم الجمعة وحتى 7 صبح السبت.

قطع المياه في أسوان.. تطهير صرف صحي كيما

واستمرارا لأعمال تطهير رافع صرف صحي رقم 10 بكيما أسون، سيتم قطع المياه في أسوان عن مناطق «المجمع الصناعي الجديد – الصداقة القديمة – كل عزب كيما بالكامل – عمارات الأولى بالرعاية – عمارات كيما السد – عمارات الحديد والصلب – عمارات مصنع كيما – عمارات كيما والمستعمرة (ج–أ) – عمارات التطبيقين – عمارات الرحاب» ، وذلك اعتبارا من الساعة 8 مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالي.