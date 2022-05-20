قطع المياه عن بعض المناطق في أسوان وقنا.. تعرف على الأسباب والمواعيد

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن انقطاع المياه في بعض المناطق التابعه لشركتي مياه الشرب والصرف الصحي في قنا وأسوان لحدوث كسر مفاجيء إلى جانب أعمال الصيانة.

كسر مفاجئ بخط 1000 مم GRP أبو تشت الأوسط سمهود

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا انقطاع المياه عن مناطق «كوم يعقوب - عزبة البوصة - القارة - الكرنك - نجع ترك - السلماني - الحسينات - الرواتب - الأميرية - الحبيلات الشرقية - بخانس - الرزقة - كوم البجاه - الرفشة - نجع الغنيمية»، نظرا لحدوث كسر مفاجئ بخط 1000 مم GRP أبو تشت الأوسط سمهود.

توفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة

واعتذرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا لعملائها عن العطل مؤكدة أن فرق الصيانة تبذل قصارى جهدها لانهاء أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة، لافتة إلى توفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة، وفي حالة الرغبة في طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.

قطع المياه في عدد من المناطق بأسوان

وفي أسوان أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، انقطاع المياه عن مناطق «عزب كيما بالكامل – عمارات كيما والسد وعمارات الرحاب بالكامل – الصداقة القديمة بالكامل - الأولي بالرعاية بالكامل – المدينة الصناعية الجديدة بالكامل – عمارات التطبيقين بالكامل – عمارات كيما والمستعمرتين ج وأ – عمارات الحديد والصلب بالكامل – عزبة النهضة – عزبة السنية – عزبة الفرن – عزبة جراجوس – السيل الجديد – السيل الريفي – خور عواضة – أمبركاب – الشبكة الارضية بالناصرية وشارع السماد – أرض الجميلي – الصدرية – الحصايا – منطقة المطحن – الجزيرة»، مساء اليوم، الجمعة، اعتباراً من الساعة العاشرة مساءً وحتى الساعة الثانية عشر ظهر غدٍ، السبت، لأعمال الصيانة، وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.