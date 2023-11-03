خريطة انقطاع المياه في 3 محافظات غدا.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركات مياه الشرب والصرف الصحي في 3 محافظات عن خريطة انقطاع مياه الشرب غدا السبت 4 نوفمبر، إذ يجري قطع المياه بسبب قيام الشركات بعمل عدة أعمال صيانة مختلفة.

قطع المياه في جنوب سيناء

ففي محافظة جنوب سيناء حددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي موعد قطع المياه غدا السبت 4 نوفمبر، عن الأحياء التالية بالفترة «السلام، الأوقاف، النور، الجبيل، أرض جمعية المطار، الشاليهات، الزهراء، المنطقة الصناعية»، بسبب القيام بغسيل خزان محطة المياه الرئيسية.

قطع المياه في الدقهلية

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن قطع المياه في عدة مراكز غدا وجاءت كالآتي:

- قطع المياه في مدينة نبروه لمدة 9 ساعات، بداية من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 6 مساءً في «قرية بهوت، العاصية، حماد، كبريت، منشية البدراوي، عزبة الصدر، السكن، الرغام، وأبو أحمد بمنطقة نبروه»، بسبب عمل صيانة على خط مياه قطر 10 بوصة المغذي لقرية العاصية التابعة لمركز نبروه.

- في مركز أجا يجري القطع لمدة 11 ساعة بداية من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 6 مساء، لقيام الشركة بأعمال تطهير بمرفق مياه أجا السطحي، طبقًا لبرنامج التطهير السنوي.

- في مركز دكرنس لمدة 8 ساعات، بداية من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 5 مساء عن «دموه، ميت ضافر، كفر القباب، جزيرة القباب، والقباب الصغرى بمركز دكرنس»، لقيام الشركة بأعمال ربط خطوط المياه والخدمات بطريق المنصورة دكرنس.

قطع المياه في أسوان

في محافظة أسوان يجري القطع لمدة 12 ساعة عن مناطق «مجمع الصناعي الجديد، الصداقة القديمة، كل عزبة كيما بالكامل، عمارات الأولى بالرعاية، عمارات كيما السد، عمارات الحديد والصلب، عمارات مصنع كيما، عمارات كيما والمستعمرة (ج-أ)، عمارات التطبيقين، عمارات الرحاب».

ويجري القطع بتلك الأماكن بداية من يوم الجمعة 3 نوفمبر وحتى الثامنة من صباح السبت 4 نوفمبر، في المناطق التالية:

- صالح حرب

- كورنيش النيل

- وسط البلد

- الحصايا

- الشيخ هارون

- أرض الجميلي

- أطلس

- طريق السماد

- السيل الجديد

- السيل الريفي

- بداية طريق الفنادق

- البشارية

ويرجع سبب قطع المياه في أسوان بسبب إصلاح خطوط المياه ورفع كفاءة البنية التحتية، حيث سيتم تنفيذ أعمال تطهير رافع محطة 10 للصرف الصحي، وإحلال وتجديد محطة مياه الشرب في جبل تقوق.