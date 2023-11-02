قطع المياه عن قريتين وتوابعهما لمدة 14 ساعة في بني سويف الأحد المقبل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، أماكن ومواعيد قطع المياه في بعض قرى بني سويف الأسبوع المقبل، وذلك للقيام بأعمال التطهير اللازمة بالمحطات وخزانات المياه.

أماكن ومواعيد قطع المياه في بني سويف الأسبوع المقبل

وأشارت الشركة في بيان لها اليوم، إلى أماكن قطع المياه، حيث من المقرر قطعها من الساعة الثامنة 8 صباح الأحد 5 نوفمبر وحتى الساعة 10 العاشرة مساءً من نفس اليوم، بقرية خورشيد بمركز إهناسيا الشروق والأنصار بمركز إهناسيا، وذلك للقيام بأعمال تطهير بالخزان الأرضي محطة مياه سدمنت الجبل.

مياه بني سويف تعتذر عن فترات الانقطاع

وتقدمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، نظرا للقيام بأعمال الصيانة والتطهير اللازمة، لضمان انتظام تقديم الخدمة بهذا المرفق الحيوي بالكفاءة المطلوبة، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

توفير سيارات مياه نقية

وأشارت الشركة إلى قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضي على الخط الساخن 125 حال وجود شكوى في هذا الشأن.

وتجري شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، أعمال التطهير اللازمة، لضمان عمل المحطات بالشكل المطلوب وفي إطار رفعالخدمة بتلك المحطات.