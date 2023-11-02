قطع المياه عن بعض المناطق في الدقهلية السبت المقبل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية قطع المياه عن بعض المناطق يوم السبت المقبل 4 نوفمبر، بسبب تنفيذ بعض الأعمال لمدة 11 ساعة بداية من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 6 مساء.

قطع المياه بالدقهلية

وأوضحت الشركة في بيان، أنه سيتم قطع المياه لمدة 11 ساعة في المناطق بمركز ومدينة أجا بالدقهلية يوم السبت المقبل.

سبب قطع المياه بالدقهلية

وأرجعت الشركة سبب قطع المياه يوم السبت لمدة 11 ساعة في أجا بسبب قيام الشركة بأعمال تطهير بمرفق مياه أجا السطحي، طبقًا لبرنامج التطهير السنوي.

وأكدت الشركة علي المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.

وفي سياق متصل يجري قطع المياه يوم السبت لمدة 8 ساعات، بداية من الساعة 9 صباحًا، وحتى الساعة 5 مساء عن: دموه، ميت ضافر، كفر القباب، جزيرة القباب، والقباب الصغرى بمركز دكرنس، لقيام الشركة بأعمال ربط خطوط المياه والخدمات بطريق المنصورة دكرنس.