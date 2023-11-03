حقوقي: تراجع نفوذ أمريكا بالمنطقة لصالح روسيا بسبب دعمها للاحتلال الإسرائيلي

قال رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان في جنيف أيمن نصري، إنَّ التوثيق عامل في غاية الأهمية لرفع التقارير إلى المنظمات الحقوقية التي بدورها ترفع تقارير إلى الكيانات الدولية لإصدار قرارات تدين العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

كل توثيق حتى لو على المستوى الفردي مهم للقضية الفلسطينية

أضاف «نصري»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، للإعلاميين محمد عبده وجومانة ماهر، والمُذاع على «القناة الأولى» و«الفضائية المصرية»، أنَّ كل توثيق حتى لو على المستوى الفردي، فهو مهم للغاية، ويفيد في رفع التقارير الحقوقية إلى المجتمع الدولي.

العدوان على غزة يخدم المصالح الروسية

وتابع رئيس المنتدى العربي الأوروبي، بأنَّ ما حدث على مدار الأسابيع الماضية من العدوان على غزة، يخدم إلى حد بعيد المصالح الروسية على الصعيد الإقليمي، موضحاً: «نجد العلاقات الروسية العربية تتحسن بشدة، ونفوذها يرتفع بوتيرة متسارعة مقابل تراجع حاد للنفوذ الأمريكي نتيجة الدعم الأوحد والمطلق للاحتلال الإسرائيلي، فيما نجد الموقف الروسي رافض للعدوان الإسرائيلي على القطاع».