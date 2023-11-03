تشييع جثمان محمد أبو حطب مراسل تلفزيون فلسطين بخان يونس (صور)

شيع مجموعة من الصحفيين الفلسطينيين، صباح اليوم الجمعة، جثمان الزميل الصحفي الشهيد محمد أبو حطب مراسل تلفزيون فلسطين، في خان يونس، جنوب قطاع غزة، بحسب «وفا».

تشييع جثمان محمد أبو حطب

وشارك في جنازة محمد أبو حطب، مجموعة من الصحفيين وعلى رأسهم نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين تحسين الأسطل، ومدير عام تلفزيون فلسطين في المحافظات الجنوبية رأفت القدرة، وممثلون عن حركة «فتح» وعدد من أقارب الشهيد.

وشدد «الأسطل» في كلمة تأبين الشهيد أبو حطب، على أهمية توفير الحماية الدولية للصحفيين في أثناء عملهم في فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف الأطفال والمدنيين.

وأكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف الجرائم الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين العزل في قطاع غزة.

«الأسطل»: يجب وقف جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي

وحث «الأسطل»، المجتمع الدولي على وقف الجرائم بحق الصحفيين والشعب الفلسطيني، التي ترقى إلى مستوى جرائم حرب، معربا عن استيائه من الصمت الدولي وعدم اتخاذ إجراءات صارمة للجم هذا العدوان وترك مدنيين عزل لمواجهة مصير مخيف.

من جهتهم، دعا المشاركون في الجنازة، المجتمع الدولي بأسره إلى التحرك الفوري لوقف إطلاق النار لحماية المدنيين، وأدى المشاركون، صلاة الجنازة على الشهيد أبو حطب قبل أن يوارى جثمانه الثرى.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قد قصفت أمس منزل أبو حطب، مما أدى إلى استشهاده مع عدد من أفراد أسرته، ووفقا لآخر إحصائية، بلغ عدد الصحفيين الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، 28 صحفيا فلسطينيا.