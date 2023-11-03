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قوات الاحتلال تقصف مكتب وكالة فرانس برس وعددا من الصحف في غزة

كتب:

حسن رمضان
11:56 ص | الجمعة 03 نوفمبر 2023
آثار قصف إسرائيلي على غزة-صورة أرشيفية

آثار قصف إسرائيلي على غزة-صورة أرشيفية

أعلنت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، صباح اليوم، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، قصفت مكتب وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» وعددًا من المكاتب الصحفية بغزة.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، شنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، عدة غارات جويّة مكثّفة ومتتالية على عدة مواقع في قطاع غزة، وتركزت الغارات الإسرائيلية على أطراف مخيم جباليا شمال القطاع، وبيت لاهيا ومخيم البريج، وسط القطاع، وأحياء الزيتون وتل الهوا والكرامة في مدينة غزة.

كما استشهد 10 فلسطينيين على الأقل، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من عمال القبور في مقبرة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

 

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