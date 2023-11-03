وزير الخارجية اللبناني الأسبق: حسن نصر الله لن يعلن حربا شاملة في خطابه

توقع فارس بويز، وزير الخارجية اللبناني الأسبق، ألا يكون خطاب حسن نصر الله متفجراً، بل سيشرح فيه ما يحدث في غزة وموقف حزب الله من الحرب، ولماذا لم يتدخلوا في الحرب الشاملة مع دولة الاحتلال، وإن كانوا واقعياً في حالة حرب وذلك لوقوع اشتباكات شبه يومية في جنوب لبنان ولكنها ليست على مستوى شامل بعد.

«بويز»: خطاب «نصر الله» سيشرح موقف «حزب الله» من الحرب

وأضاف «بويز»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ المحور الرئيسي المتوقع لخطاب «نصر الله»، قد يتناول شرح موقف «حزب الله» من الحرب حتى الآن، وربما يوجه رسالة أيضاً مفادها: «إذا تمادت قوات الاحتلال أكثر من ذلك فإنَّ اشتباكات المقاومة في لبنان ستمتد إلى أكثر مما هي عليه، تباعاً».

«نصر الله» لن يعلن حرباً شاملة بخطابه

وتابع وزير الخارجية اللبناني الأسبق، «بالتأكيد، لن يعلن حسن نصر الله حرباً شاملة بخطابه، ولكنه لا يُعتقد أيضاً تراجعه عن أي موقف، وسيكون الخطاب ملتصقاً بما يحدث على الأرض وبالوضع على الجبهة اللبنانية المشتبكة مع العدو الإسرائيلي، وشرح موقف حزب الله حتى الآن».