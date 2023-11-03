اسعار تذاكر قطارات vip من القاهرة لأسوان.. متاحة على مدار اليوم

تتيح هيئة السكك الحديدية التابعة لوزارة النقل، عددًا كبيرًا من القطارات الفاخرة vip على مدار 24 ساعة، لخطوط الوجهين البحري والقبلي في جميع المحافظات، خاصة القاهرة أسوان.

وتعتبر قطارات vip، وسيلة نقل سريعة وآمنة يعتمد عليها العديد من الأشخاص في رحلاتهم وتنقلاتهم بين المحافظات، وذلك بسبب سرعتها ومستوى الأمان العالي الذي توفره للمسافرين على مسافات طويلة.

وتقدم «الوطن»، أسعار تذاكر قطارات vip اتجاه القاهرة أسوان، كما يلي:

الواسطى

الدرجة الأولى: 85 جنيهًا.

الدرجة الثانية: 70 جنيهًا.

الفيوم

الدرجة الأولى: 105 جنيهات.

الدرجة الثانية: 75 جنيهًا.

بنى سويف

الدرجة الأولى: 100 جنيه.

الدرجة الثانية: 75 جنيهًا.

مغاغة

الدرجة الأولى: 125 جنيهًا.

الدرجة الثانية: 100 جنيه.

بني مزار

الدرجة الأولى: 130 جنيهًا.

الدرجة الثانية: 100 جنيه.

المنيا

الدرجة الأولى: 155 جنيهًا.

الدرجة الثانية: 115 جنيهًا.

ملوي

الدرجة الأولى: 170 جنيهًا.

الدرجة الثانية: 130 جنيهًا.

ديروط

الدرجة الأولى: 170 جنيهًا.

الدرجة الثانية: 130 جنيهًا.

القوصية

الدرجة الأولى: 180 جنيهًا.

الدرجة الثانية: 130 جنيهًا.

أسيوط

الدرجة الأولى: 195 جنيهًا.

الدرجة الثانية: 135 جنيهًا.

أبو تيج

الدرجة الأولى: 200 جنيه.

الدرجة الثانية: 150 جنيهًا.

صدفا

الدرجة الأولى: 200 جنيه.

الدرجة الثانية: 150 جنيهًا.

طما

الدرجة الأولى: 200 جنيه.

الدرجة الثانية: 150 جنيهًا.

طهطا

الدرجة الأولى: 215 جنيهًا.

الدرجة الثانية: 150 جنيهًا.

المراغة

الدرجة الأولى: 215 جنيهًا.

الدرجة الثانية: 155 جنيهًا.

سوهاج

الدرجة الأولى: 220 جنيهًا.

الدرجة الثانية: 155 جنيهًا.

المنشاة

الدرجة الأولى: 225 جنيهًا.

الدرجة الثانية: 160 جنيهًا.

جرجا

الدرجة الأولى: 225 جنيهًا.

الدرجة الثانية: 160 جنيهًا.

فرشوط

الدرجة الأولى: 245 جنيهًا.

الدرجة الثانية: 170 جنيهًا.

نجع حمادي

الدرجة الأولى: 245 جنيهًا.

الدرجة الثانية: 170 جنيهًا.

دشنا

الدرجة الأولى: 250 جنيهًا.

الدرجة الثانية: 175 جنيهًا.

قنا

الدرجة الأولى: 265 جنيهًا.

الدرجة الثانية: 175 جنيهًا.

قفط

الدرجة الأولى: 265 جنيهًا.

الدرجة الثانية: 190 جنيهًا.

قوص

الدرجة الأولى: 270 جنيهًا.

الدرجة الثانية: 190 جنيهًا.

الأقصر

الدرجة الأولى: 280 جنيهًا.

الدرجة الثانية: 190 جنيهًا.

أسنا

الدرجة الأولى: 295 جنيهًا.

الدرجة الثانية: 195 جنيهًا.

أدفو

الدرجة الأولى: 305 جنيهًا.

الدرجة الثانية: 210 جنيهات.

كلابشة

الدرجة الأولى: 325 جنيهًا.

الدرجة الثانية: 210 جنيهات.

كوم أمبو

الدرجة الأولى: 325 جنيهًا.

الدرجة الثانية: 210 جنيهات.

دراو

الدرجة الأولى: 325 جنيهًا.

الدرجة الثانية: 215 جنيهًا.

أسوان

الدرجة الأولى: 335 جنيهًا.

الدرجة الثانية: 215 جنيهًا.